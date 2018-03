Dupa ce a fost numit sef al ANCOM, Grindeanu vorbeste despre cum politicienii sunt tentati sa influenteze justitia. Este premierul al carui guvern a adoptat OUG 13

Ziare.

com

"Regret faptul ca pe vremea cand eram prim-ministru semnam mai putine hartii fata de ceea ce se intampla acum, si nu glumesc. Dar sa stiti ca nu traiesc din regrete. Ar fi o ipocrizie din partea mea sa spun ca nu mi-as fi dorit sa-mi duc mandatul pana la capat. Mai aveam foarte multe lucruri de facut, dar acum am o cu totul alta "misiune", pe care vreau sa o indeplinesc cat mai bine. Imi place, e domeniul meu", a spus Grindeanu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, intr-un interviu pentru Agerpres Reamintim ca plecarea lui Sorin Grindeanu a bifat o premiera inedita pentru politica romaneasca. Pentru prima oara in istoria Romaniei, un guvern a fost demis de propriul partid, dupa ce guvernul Sorin Grindeanu a picat in urma votului motiunii de cenzura.Intrebat daca ar mai accepta vreodata functia de prim-ministru, Grindeanu a subliniat ca nu i-a fost usor sa ia decizia de a iesi din politica atunci cand a acceptat functia de presedinte al ANCOM si ca, la momentul actual, se afla intr-o etapa care ii place foarte mult."Nu vreau sa para la modul evident ca evit intrebarea dumneavoastra, dar eu cred ca, in aceasta etapa, ceea ce fac aici, dincolo de faptul ca imi place foarte mult, e ceea ce ma preocupa la modul foarte serios. In acest moment, functia de la ANCOM a insemnat, odata cu acceptarea acesteia, sa ies din politica, ceea ce am si facut. Nu mi-a fost usor, pentru ca am fost multi ani membru al unui partid politic, dar in momentul in care am luat aceasta decizie, am luat-o", a precizat seful ANCOM.In ceea ce priveste evenimentele din domeniul justitiei, Sorin Grindeanu, prim-ministrul in al carui mandat a fost adoptata OUG 13/2017, a punctat faptul ca excesele nu sunt sanatoase si ca intotdeauna va exista tentatie din partea politicienilor de a influenta actul de justitie, indiferent de Guvern sau de Opozitie."Excesele de fiecare parte sau din orice punct de vedere le-am privi, nu sunt sanatoase. Trebuie sa fim mai asezati si vorbesc aici de toate lucrurile. Cred ca trebuie sa ne continuam foarte serios drumul nostru in Uniunea Europeana. Sunt valorile pentru care poporul roman a facut eforturi importante ca Romania sa devina tara membra a Uniunii Europene si a NATO. Asta este calea pe care cred ca toata clasa politica din Romania o urmareste", a spus Grindeanu.Fostul premier admite, insa, ca politicienii sunt tentati sa faca excese si sa incerce sa influenteze justitia."Tot timpul va exista aceasta tentatie, indiferent de Guvern, indiferent ca esti in Opozitie sau la Putere. Sigur, ca ai mai mare forta in momentul in care esti la Putere, dar eu cred ca sistemul juridic din Romania e asezat pe niste fundamente care nu permit ingerinte ale politicului in justitie", a afirmat Grindeanu.Sorin Grindeanu a ocupat functia de prim-ministru al Romaniei in perioada ianuarie - iunie 2017. Caderea in dizgratia partidului nu a durat prea mult, Sorin Grindeanu a fost reevaluat si premierul de atunci, Mihai Tudose a decis sa il puna intr-o functie cat se poate de banoasa, sef la ANCOM. Ca presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, Grindeanu va incasa un salariu lunar de 10.000 de euro.Sorin Grindeanu a fost primul premier al actualului guvern PSD care, in putin peste un an de la alegeri, a bifat deja a treia numire la Palatul Victoria.