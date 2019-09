Sorin Grindeanu, surprins fumand pe aeroportul din Timisoara intr-un loc interzis (Video)

Ziare.

com

Cei de la USR Constanta au filmat momentul si au publicat imaginile pe pagina de Facebook a filialei."Regulile sunt pentru altii, nu pentru alesii PSD.Fostul prim-ministru Sorin Grindeanu fuma ieri pe aeroportul din Timisoara. Interdictia explicita de pe usa nu era suficienta. Am intrebat angajatii aeroportului daca este normal si ni s-a raspuns ca dumnealui este premierul Romaniei!Grindeanu a mai fost surprins fumand in biroul lui Dragnea de la Camera Deputatilor. Si tot in Parlament au fost vazuti fumand fostul premier Tudose sau actualul ministru al Sportului (!).Ne amintim si de primarul Sectorului 4, pentru placerea caruia s-a dat liber la fumat intr-un local, in dispretul legii si al celorlalti clienti (vezi aici https://www.petreanu.ro/primarul-baluta-baron-sector/ )", se arata in postarea din mediul online.USR Constanta mai noteaza ca este vorba despre "niste indivizi care ignora in mod firesc regulile", iar reactia angajatilor din aeroport nu este de neglijat in conditiile in care "din teama sau din supunere intrata in reflex" tolereaza astfel de abateri."Nu este vorba aici despre elevi care descopera satisfactia unui gest teribilist, ci de niste indivizi care ignora in mod firesc regulile. Au trecut prin viata ocolind normele, iar atunci cand nu se simt expusi, se comporta asa cum s-au obisnuit.Nu este de neglijat nici reactia angajatilor de la aeroport. Stabul de partid si de stat isi permite sa sfideze regula tocmai pentru ca stie ca, din teama sau din supunere intrata in reflex, i se tolereaza abaterile de tot felul. Probabil ca lucrurile vor merge mai bine in tara in ziua in care tigara aprinsa intr-un spatiu interzis fumatului va starni in mod natural indignarea fiecaruia dintre noi", potrivit postarii.Iata si imaginile: