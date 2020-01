A aparut o noua stea pe cerul PSD?

Figurile uzate sa faca un pas in spate

recomanda "figurilor uzate" din PSD "sa faca un pas in spate"

Valsurile domnului Paul Stanescu

Prieteni multi

Un discurs fara cresteri de salarii populiste si reduceri de impozite imposibile

Dar apoliticul presedinte al ANCOM le traseaza politicienilor linia de urmat, le tine discursuri si se lasa aplaudat, savarsind fapte care seamana intrucatva cu cele pentru care fostul sau sef Liviu Dragnea domiciliaza astazi dupa gratii.Da, domnul Dragnea este condamnat pentru faptul ca doua salariate din zona sa de influenta incasau salariul de la stat, dar erau prezente la partid, cu aprobarea sa. Exact asta face domnul Grindeanu: pleaca in turneuri la partid, dar incaseaza salariul de la stat. Si nu un salariu de neglijat: presa vorbeste de vreo 35.000 de lei pe luna! Aferim!Asta este partea negativa a lucrurilor, care nu-l avantajeaza deloc. Dar il avantajeaza o alta parte, aceea ca, dintre toti cati dau din coate in perioada post-Dragnea ca sa-si gaseasca un loc cat mai sus pe piramida, domnul Grindeanu a avut o pozitie ceva mai verticala, nu a acceptat orice compromis si nici n-a fost observat inghesuindu-se la ciubotelele tatucului, ca sa se gudure pe langa ele. Ba chiar a indraznit sa-i conteste politica samavolnica, peferand sa traga consecintele, decat sa-si plece pana la pamant capul.Pe de o parte, as zice "jos palaria!", acesta este omul integru de care au nevoie social-democratii ca sa intre in normal, ca sa-l ia in serios romanii si sa-l respecte strainatatea. Dar pe de alta parte, n-as mai zice, cand ma gandesc cum a capitulat in ultimul moment.Domnul Grindeanu poate nu stie vorba ramasa de la Schiller, conform careia. Probabil ca domnia sa se considera numai neinfricat.Prezent la unele sedinte in teritoriu ale PSD, fostul premier este luat in seama foarte serios. Joia trecuta, vorbind la Slatina despre criza de imagine a partidului,. Intamplator sau nu, senatorul Paul Stanescu tocmai anunta renuntarea la functia sa de presedinte al organizatiei Olt.Nu stiu in ce masura se leaga una cu alta, dar pe domnul Stanescu parca imi vine sa-l consider "figura uzata", cel putin pentru faptul ca incerca sa faca un fel de opozitie in partid, valsand cand cu Dragnea, cand cu Firea, cand iarasi cu Dragnea sau cu Dancila si nu i-a scapat in ultima vreme nici Marcel Ciolacu. Cativa ani buni, s-a mentinut pe linia de plutire numai jucand la doua capete.Intr-o alta zi, tinand sedinta la Tulcea, unde se erija intr-un adevarat lider, domnul Grindeanu si-a dezvoltat pe larg propriile principii politice, dand directive celor care il ascultau cu smerenie. Momentul a fost marcat cu admiratie de colegul Teodorovici, aflat azi pe linie moarta, dar fara indoiala dornic sa ajunga iarasi in fata si chiar mai mult decat atat.Domnul Orlando Teodorovici n-a pierdut prilejul sa se exprime magulitor la adresa prietenului sau, chiar daca respectivele cuvinte au fost rostite intr-un limbaj a la Pythia:Inseamna multe? Cat de multe si ce anume? Poate sa insemne ca "eu sper sa fiu in viitor iarasi sef, iar prietenul Sorin sa fie si mai sef ca mine". Nu? N-ar fi pentru prima oara cand domnul Teodorovici bate saua sa priceapa iapa si nu trebuie sa fii prea destept ca sa intelegi cum s-ar bucura prietenul Orlando sa-l vada pe colegul Sorin: lider suprem.Preluand ideea, unele ziare au titrat deja, iar unele televiziuni au inscris pe burtiere stirea senzationala ca "Si Teodorovici il vrea pe Sorin Grindeanu la carma PSD".Observati nuanta? "Si" Teodorovici. Si el, adica pe langa altii. Care altii? Fara indoiala, fostii colegi din filiala Timis sunt solidari cu Grindeanu. I s-au opus si lui Dragnea cand a incercat prima oara sa-l excluda din partid, dar la a doua incercare, si ei s-au dovedit mai mult neinfricati, decat cu caracter.Nu numai cei de la Timis ii sunt prieteni domnului Grindeanu. Ziarele comenteaza ca mai multe organizatii judetene vorbesc de sustinerea domniei sale ca lider al partidului, iar la vizitele din Olt si Tulcea n-au lipsit aclamatii.Nici in plan central nu este scapat din vedere. Cozmin Gusa, recent reintrat in partid, gandeste caUnii au crezut ca domnul Gusa se intoarce in PSD ca sa candideze el la sefie, sa se faca ales la congres si cand colo il recomanda cu caldura pe prietenul Grindeanu. Ce putem intelege de aici? Ca Gusa este un om practic si propune el un coleg care sa-i fie recunoscator si caruia sa-i fie el ulterior mana dreapta - sau asa ceva - dupa ce l-a sustinut atat de temeinic.Vadit lucru, domnul Grindeanu are multi prieteni. Solidar cu dansul este si Victor Ponta, care declara:. O alianta intre PSD si ce a mai ramas din Pro Romania? Probabil cu Grindeanu presedinte si Ponta mana lui dreapta, nu?Incurajat din mai multe directii, numai Sorin Grindeanu insusi nu spune clar ce urmareste. Dar nici degeaba nu face el turnee prin tara la sedintele judetene ale unui partid unde nu mai este membru. Fara indoiala, isi pregateste platforma, iar discursul sau este tentant.Nu promite cresteri de salarii aiurisice, nici reduceri de impozite imposibile, nici alte oferte ce tin mai mult de economie si guvern si mai putin de partid. Vorbeste de viziunea sa politica: partidul trebuie reformat, iar reformarea inseamna repunerea "pe traiectoria potrivita", inlaturarea "figurilor uzate", despre care vorbeam mai sus, credibilitate, mutari curajoase, adaptarea la orice noi povocari.Asemenea discurs sugereaza destul de evident intentia lui Sorin Grindeanu de a se prezenta la viitorul congres, candidand la sefia partidului, chiar daca nu o spune in clar. N-am nicio indoiala ca se va clarifica in zilele urmatoare, cand va trebui sa-si dea demisia de la ANCOM, ca sa se poata inscrie in PSD si sa candideze la congresul din 29 februarie.Fara demisie nu se poate inscrie si fara inscriere nu poate candida. Asta e clar. Gandesc ca, daca Sorin Grindeanu este hotarat sa dea vrabia din mana, renuntand la 35.000 lei pe luna, inseamna ca si-a facut calcule precise si ca are multi prieteni in PSD, gata sa-l sustina la vot. Doar n-o sa demisioneze cu riscul de a ramane in vant, in cazul cand Ciolacu s-ar dovedi mai repede de mana.Asta ar fi culmea, dupa ce altadata ramasese in vant, pentru ca n-a vrut sa demisioneze.