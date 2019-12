Firea il vrea pe Sorin Grindeanu inapoi in PSD

Ziare.

com

Intrebata, vineri seara, la Antena 3, despre o eventuala revenire a lui Sorin Grindeanu in PSD si chiar preluarea partidului de catre acesta, Firea a spus: "In aceasta perioada sunt mai multe discutii, la mai multe... n-as spune etaje, pentru ca se poate interpreta si poate fi o conotatie negativa, dar intr-adevar pe mai multe paliere si sunt convinsa ca pana la urma toti colegii nostri au invatat din greselile pe care le-am facut anterior"."Poate ca unele dintre acele greseli puteau fi evitate, altele nu, asa s-a scris istoria. Acum, a veni sa fortam cumva o decizie a delegatilor la Congres, prin presiune mediatica sau prin anumite intalniri, nu cred ca ar fi de bun augur", a sustinut ea.Intrebata din nou daca Grindeanu ar trebui sa revina in PSD, Firea a raspuns afirmativ."Din punctul meu de vedere cred ca ar trebui sa se intoarca, am avut si eu placerea sa particip la o intalnire, la o discutie in care era si domnul Grindeanu si s-a pus problema revenirii sale in partid. Mai departe nu vreau sa ma pronunt, in sensul: una este sa revina in partid si alta este sa se confirme ce am vazut astazi in presa, cel putin prin declaratia mea, ca ar dori sa candideze la Congres", a spus Firea.Fostul presedinte al PSD Timis Sorin Grindeanu a participat, joi, la sedinta BPJ a PSD Timis , in care s-a format o noua echipa de conducere, in urma demisiei lui Calin Dobra din functia de presedinte al PSD Timis. Grindeanu a spus ca inca asteapta un raspuns la contestatia depusa in urma excluderii sale din partid si a evitat sa spuna daca va candida pentru vreo functie in cadrul Congresului PSD din luna februarie 2020.In final, Sorin Grindeanu a spus ca "nu spun nici da, nici nu, unei posibile reintoarceri in politica".Sorin Grindeanu conduce in prezent ANCOM, pozitie din care nu are voie sa faca politica sau sa fie membru al unui partid.Fostul premier a fost exclus din partid in urma cu doi ani si jumatate, pe 15 iunie 2017, in urma unei decizii a Comitetului Executiv National al PSD