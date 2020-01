Grindeanu anunta ca se intoarce in PSD si participa la sedinte, in aplauze si ovatii. Legea ii interzice, cat timp conduce ANCOM

Ce spune legea si cum o forteaza Grindeanu

a) sa fie cetateni romani cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor sau in domeniul juridic ori economic in general;

b) sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice;

c) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar;

d) sa nu detina actiuni sau parti sociale, direct sau indirect, la societati comerciale cu activitati in domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale sau cu alte activitati din domeniul de reglementare al ANCOM si sa nu faca parte din organele de conducere ale unor astfel de societati;

e) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului

El forteaza insa legea si, desi nu e in PSD, participa la sedinte si face declaratii politice, inclusiv anuntand ca se va intoarce in randurile social-democratilor. Asa se face ca, daca a doua zi de Craciun il gasea pe Grindeanu la PSD Timis, in sedinta, azi el a fost primit cu aplauze la sedinta PSD Olt."O sa va spun un lucru. Eu voi reveni in politica PSD pentru un proiect extrem de serios al PSD-ului, un proiect extrem de serios pentru tara. Nu voi tine isonul unor proiecte personale ale lui X, Y, indiferent cum se cheama", a spus Grindeanu la PSD Olt, adaugand ca a fost si va ramane mereu un om de stanga.El si-a incheiat discursul cu un citat din Ernest Hemingway. "Nu e momentul sa te gandesti la ceea ce nu ai, gandeste-te la ceea ce faci cu ceea ce ai", a spus Grindeanu, primind aplauze indelungate si ovatii din partea social-democratilor.Referitor la ce are si ce nu are, Grindeanu are functia de presedinte al ANCOM, din care nu are voie sa faca politica. Tot la Olt a vorbit si presedintele PSD Marcel Ciolacu, care chiar le-a povestit jurnalistilor de relatia sa speciala cu Sorin Grindeanu."Cu Sorin Grindeanu mananc mai des decat mananc cu familia mea deoarece cred ca mananc aproape zilnic si ne vedem seara cand terminam serviciul locuind foarte apropiat. Eu nu voi accepta si nici domnul Paul Stanescu si nici marea majoritate a colegilor ca deciziile sa se mai ia in PSD in exteriorul partidului, de catre asa-zisii oameni de bine din jurul presedintelui. Am fost foarte clar astazi. Daca Sorin doreste sa participe la viata politica a PSD, este decizia lui, dar primul pas trebuie sa redevina membru al PSD", a afirmat Ciolacu.Grindeanu a ajuns presedinte al ANCOM in noiembrie 2017 iar mandatul sau este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada o singura data. Potrivit Art. 11 din legea de infiintare si reglementare a ANCOM , presedintele si vicepresedintii institutiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:Astfel, chiar daca nu se poate spune clar ca Grindeanu incalca legea, este clar ca o forteaza prin prezenta la sedinte de partid si declaratii politice. Grindeanu ar putea fi demis doar de Parlament, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu votul majoritatii celor prezenti. Potrivit unei declaratii de avere depuse la jumatatea anului trecut, Grindeanu castiga pe luna ca presedinte al ANCOM 13.000 de lei (156.802 lei/an).Grindeanu are 2 terenuri intravilane in Timis, unul de 503 mp in comuna Giroc si unul de 270 mp in Timisoara. In aceeasi comuna are si o casa de 205 mp, construita in 2007. Mai detine si un apartament de 65,77 mp in Timisoara, cumparat in 2018, la cateva luni dupa ce a ajuns presedinte al ANCOM. Nu exista in declaratia sa de avere trecuta nicio masina.Are un cont de economii deschis la BRD in 2019 unde a depus suma de 60.002 lei. Are si un credit luat in 2007 de la ING Bank, in valoare de 52.400 de euro, la care mai are de platit rate pana in 2035.Sotia lui Grindeanu este manager la Duofarm SRL, dar castiga, potrivit documentului completat de sotul sau, salariul minim pe economie. El i-a declarat un venit anual de 13.944 lei, ceea ce inseamna 1,162 de lei pe luna.