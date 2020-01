Grindeanu continua turneul alaturi de PSD, desi legea nu-i permite: Sa luptam prin toate fortele, sa dictam jocul in Romania, sa actionam ca o armata

Teodorovici il vede chiar sef in partid

Ziare.

com

Legea de infiintare si functionare a ANCOM ii interzice sa fie intr-un partid politic. Chiar daca Grindeanu nu a depus oficial adeziunea, el a participat, de la finalul anului trecut, la numeroase sesinte teritoriale ale PSD, stand la masa alaturi de liderii partidului si tinand discursuri in aplauzele membrilor din sala. Ba chiar joi, la Olt, a anuntat ca vrea sa se intoarca in partid, iar sambata, la Tulcea, a tinut in discurs in care le-a spus pesedistilor cum trebuie "sa facem" opozitie."PSD trebuie sa intre in dispozitiv de lupta, fara nici un fel de compromis, cu o opozitie cat se poate de constructiva. Ii dau dreptate lui Eugen (Teodorovici, n.red.), noi trebuie sa facem altfel de opozitie, o opozitie cat se poate de ferma, fara compromisuri, concisa, la subiect, si nu trebuie sa criticam doar de dragul de a critica. Degeaba critici insa, daca n-ai voci credibile. Trebuie sa iesim din acea zodie nefasta de solutii de compromis care au generat poate in ultimii ani situatia in care ne aflam acum. Trebuie sa spunem si sa facem mutari curajoase", a afirmat fostul premier al Romaniei in timpul discursului sustinut in plenul Conferintei judetene a PSD Tulcea.Sorin Grindeanu a oferit ca exemplu situatia unor partide de stanga din Franta si Grecia, insistand asupra necesitatii ca partidul sa se adapteze."Daca nu stim sa ne adaptam la noile provocari, nu e nimic nou, lucrurile vor evolua si va veni istoria peste noi. Cu toate riscurile, va trebui sa facem anumite lucruri care sa ne repuna pe traiectoria potrivita. Avem o reprezentare in Parlament care ne poate duce, prin diverse aliante punctuale, sa dictam jocul in Romania. Nu trebuie sa dam la oparte acest atu pe care-l are PSD. Nu e loc de compromis pentru ca planul de trimitere (a PSD - n.r.) in afara Parlamentului a pornit prin acest abuz impotriva caruia trebuie sa luptam prin toate fortele, abuzul de a schimba legile electorale. Nu trebuie sa permitem asa ceva", a mai spus Grindeanu.In opinia sa, PSD a pierdut unul din atuurile importante, respectiv "armata nevazuta" care a transmis mai departe mesajele partidului."Cel mai important lucru in perioada urmatoare nu este Congresul. Cel mai important este sa actionam ca o armata si sa se opuna la aceste abuzuri ale dreptei care au inceput in urma cu cateva zile. Asta trebuie sa fie tinta noastra principala. Ca vom ajunge sa ne si alegem, poate ajungem sa avem si o alta echipa care sa nu fie de compromis, foarte bine. Dar mai important este sa ne batem pentru primarii nostri, sa ne batem ca presedintii de consilii judetene sa ramana alesi uninominal, ca alegerile sa fie la termen, nu anticipate. Astea sunt principalele actiuni politice. Nu ne putem opune la aceste lucruri decat uniti si fara vanzatori", a afirmat Sorin Grindeanu.Potrivit acestuia, Congresul PSD trebuie sa fie despre obiectivele partidului, nu despre persoane."Congresul pe care-l vom avea nu trebuie sa fie despre cine, ci despre ce vom face. Altfel, picam in aceeasi capcana pe care din pacate ne-au intins-o ani la rand adversarii nostri politici. Haideti sa facem un congres despre ce vrem sa facem, sa revenim cu un congres serios pentru PSD si, asa cum spunea Eugen (Teodorovici - n.r.) pentru tara", a mai spus fostul premier al Romaniei.Senatorul PSD Eugen Teodorovici a declarat, sambata, ca isi doreste foarte mult ca Sorin Grindeanu sa-i fie coordonator politic, precizand, insa, ca "asta poate sa insemne multe"."M-as bucura foarte mult ca Sorin (Grindeanu - n.red.) sa-mi fie coordonator politic. Asta poate sa insemne multe. Sau, hai sa spunem altceva si mai frumos care poate sa dea o stire si mai si, sa ne fim amandoi, cand unul cand celalalt, coordonatori pe parte politica in perioade diferite, intr-o ordine oarecare. Si asta poate sa insemne (...) foarte mult", a afirmat Teodorovici, la Conferinta de alegeri a PSD Tulcea.In cadrul conferintei de presa care a urmat, el si-a explicat afirmatia prin necesitatea asumarii unor obiective de catre liderii politici, dar si prin nevoia de a aduce in prim-plan un candidat la viitoarele alegeri prezidentiale."Este normal ca PSD, aflat intr-un moment putin mai altfel, sa se gandeasca si la viitor. Un partid politic de marimea, de puterea si de credibilitatea pe care o are PSD trebuie sa se gandeasca la viitor, la 2024. Noi, ca partid, ar trebui sa avem un obiectiv esential, castigarea tuturor alegerilor din 2024, europarlamentare, locale, generale si mai ales prezidentiale. Presupun ca dupa 20 de ani de presedintie de dreapta in care lucrurile nu pot fi punctate pozitiv prea mult, plecam cu prima sansa, daca si intelegem ca trebuie pregatit din timp un lider care sa raspunda nevoilor sau dorintelor romanilor", a mai spus senatorul PSD.In opinia sa, Comitetul Executiv National nu trebuie sa fie o structura a partidului dupa care liderul sa se ascunda sau una "fantoma"."Cand CEx va fi acea echipa pentru Romania si cei de acolo vor intelege ca trebuie sa decida pentru tara, nu pentru ei, atunci lucrurile se vor schimba. Imi doresc foarte mult si voi face orice este posibil pentru acea echipa, acea persoana care va permite o asemenea colaborare. Orice!", a subliniat social-democratul.Eugen Teodorovici a aratat ca programele pentru Romania trebuie sa inlocuiasca programele de guvernare PSD."O mare problema a Romaniei este lipsa oamenilor politici de caracter, cu principii. Primeste un vot si dupa aceea il tranzactioneaza la colt, in interesul personal, nu al tarii si nici macar al partidului. Astia sunt oamenii care trebuie sa dispara si s-ar putea sa nu mai aiba loc in politica din Romania. Dar ca reforma politica sa se intample PSD trebuie sa se reformeze, dar asta e un cuvant uzat", a mai spus Teodorovici.Intrebat daca si-a propus sa candideze la Congresul Extraordinar al partidului, senatorul Eugen Teodorovici a mentionat ca "depinde de echipa care se va forma".Referindu-se la motiunea de cenzura care urmeaza sa fie depusa, el a afirmat ca nu este impotriva, dar documentul trebuie justificat foarte bine."Chiar daca eu as pierde alegerile, daca tara o duce bine, prefer aceasta varianta. Tot timpul ne raportam la democratiile din vestul Europei, dar niciodata atunci cand trebuie doar sa le copiem ca nu suntem in stare. In ceea ce priveste motiunea, cei care vor sa o depuna trebuie sa aduca mai multe argumente sa o sustin, sa o semnez si, mai ales, sa o votez.Vis-a-vis de o sesiune extraordinara... in care sa se faca ce? Sa se anuleze drepturi banesti pentru anumite categorii? Pentru ce? Pentru a aduce fondurile necesare aplicarii de catre Guvern a unor masuri? Ce treaba are una cu alta? Sunt chestiuni care trebuie discutate si mai ales argumentate pentru romani, ca intr-adevar ei sa inteleaga faptul ca nu se fac jocuri politice, ci se ia o masura politica, in interesul tarii", a precizat Teodorovici.La Conferinta organizatiei judetene a PSD, presedintele filialei teritoriale, Horia Teodorescu, a fost reales in functie.