Grindeanu spune ca nu a semnat adeziunea la PSD si nu a discutat cu Ciolacu despre o candidatura la congres

Actualul sef al ANCOM a mai precizat ca nu a discutat cu Marcel Ciolacu si Paul Stanescu despre o candidatura la vreo functie de conducere in partid."Nu am semnat adeziunea. O am la mine, dar nu e completata. Nu am incalcat legea, nu o sa o incalc o secunda.", a afirmat Sorin Grindeanu, luni seara, la Realitatea Plus.Grindeanu le-a promis celor din PSD Timis ca va veni alaturi de ei anul acesta, desi momentan nu se poate reinscrie in partid. De asemenea, seful ANCOM a participat recent la mai multe intalniri ale filialelor judetene PSD, cum ar fi cea din Olt (foto).In anul 2017, fostul premier Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD. Acesta conducea organizatia social-democrata din Timis.Marcel Ciolacu a declarat, duminica, la Conferinta de alegeri a organizatiei de Timis, ca de cateva saptamani "niste 'prieteni'" l-au avertizat in privinta lui Sorin Grindeanu, care a spus ca va reveni in PSD. "Eu nu si nu! Batman, Batman!", a precizat liderul interimar al PSD.