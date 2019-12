Sorin Grindeanu, invitat de seful PSD Timis la sedinta partidului. Ca sef ANCOM nu are voie sa faca politica

Ziare.

Potrivit debanat.ro, numit presedinte interimar al PSD Timis in urma cu cateva zile, Alfred Simonis a programat o sedinta a Biroului Permanent Judetean pentru joi, 26 decembrie.La aceasta sedinta a fost invitat si fostul presedinte al PSD Timis Sorin Grindeanu, actualmente presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ( ANCOM ).Publicatia scrie ca Grindeanu a acceptat invitatia lui Simonis, urmand sa participe la aceasta sedinta, in conditiile in care, ca presedinte al ANCOM, nu are voie sa faca politica sau sa fie membru al unui partid Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca Alfred Simonis a preluat functia de presedinte interimar al PSD Timis, dupa ce fostul presedinte si-a dat demisia."Am avut o demisie a presedintelui organizatiei Timis, domnul Dobra si am votat un presedinte interimar pana la conferinta extraordinara in persoana domnului Alfred Simonis, liderul de grup. De asemenea, am luat act de demisia domnului Simonis din presedinte interimar de la TSD si a fost numit interimar, urmand conferinta de la tineret sa aiba loc dupa congres , domnul Bogdan Cojocaru, fostul ministru al telecomunicatiilor, actualmente deputat de Iasi", a explicat Marcel Ciolacu.Anterior, Marcel Ciolacu a spus despre Sorin Grindeanu si Marian Neacsu ca au fost exclusi abuziv, iar daca vor sa se intoarca in partid, sunt reprimiti.