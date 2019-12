Sorin Grindeanu spune in ce conditii s-ar putea intoarce in PSD

Ziare.

Asta in conditiile in care noua conducere a social-democratilor incearca sa-i aduca inapoi in partid pe liderii indepartati de conflictele cu Liviu Dragnea Printre ei se numara si fostul premier Sorin Grindeanu. In prezent, el este presedinte ANCOM, iar din aceasta functie nu are voie sa fie membru de partid sau sa fie implicat in politica.Totusi, a fost invitat la sfarsitul saptamanii la o sedinta a filialei PSD din Timis."Am facut acest gest mai mult ca o multumire pentru fostii mei colegi din filiala Timis, care au fost alaturi de mine pana la capat. Am vrut ca acest gest al meu sa fie interpretat in acest fel, fiind prima oara cand am fost invitat, dupa doi ani si jumatate la o intalnire, pentru ca nu a fost un for de conducere", a spus Sorin Grindeanu, duminica, la Digi 24.El spune, insa, ca acest lucru nu echivaleaza cu a face politica, astfel ca nu si-a pus in pericol functia actuala.Grindeanu a mai spus ca social-democratii din Timis isi doresc ca el sa candideze la congresul din februarie al PSD si ca il sustin. Dar, pentru el, cea mai importanta calitate e cea de membru: "Mi-am dat seama ca functiile sunt trecatoare. Daca e sa fac acest pas, cel mai important e cel de membru. Celelalte lucruri tin de ceea ce vrea sa faca stanga. Eu nu am ascuns niciodata ca sunt un om de stanga", a spus fostul premier Grindeanu a fost exclus din PSD, dupa ce a refuzat sa demisioneze din fruntea Executivului. El a contestat aceasta decizie in forurile interne ale partidului si spune ca nu a primit inca un raspuns."Acum, cu acest nou aer - si nu o spun ironic - poate va veni si randul acelei contestatii, facute acum doi ani si jumatate", a spus el.Grindeanu spune ca, daca aceasta contestatie va fi solutionata in favoarea sa, nu isi pierde automat functia de presedinte ANCOM, pentru ca va avea la dispozitie o perioada de timp pentru a iesi din incompatibilitate.