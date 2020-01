Judecatorii au amanat dosarele fostilor primari Oprescu si Vanghelie, ca urmare a protestelor din Justitie

Amanari si in alte dosare

Printre cauzele care au fost amanate se numara si procesele fostilor primari Marian Vanghelie si Sorin Oprescu.Astfel, magistratul de la Tribunalul Bucuresti a anuntat ca judecarea dosarului lui Vanghelie se va realua in 26 februarie, daca inceteaza protestul pana la acel moment. La termenul de miercuri trebuia audiat un martor, dar audierea acestuia a fost amanata. Fostul edil a fost prezent, miercuri, la Tribunalul Bucuresti.In cazul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, Curtea de Apel Bucuresti a amanat procesul pana pe data de 12 februarie. Fostul edil contesta in acest caz o condamnare de 5 ani si 4 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie.La termenul de miercuri trebuiau reaudiati ca martori Nadina Rus si sotul acesteia, Gigi Grigore Rus, in legatura cu acuzatia de spalare de bani adusa fostului primar.Saptamana aceasta, Curtea de Apel Bucuresti a amanat si ale dosare de mare coruptie, cum ar fi cel in care sunt judecati Elena Udrea, Dan Andronic si Ioana Basescu, dar si apelul procurorilor DNA din dosarul europarlamentarului Vasile Blaga.Mai multe instante din tara au anuntat ca suspenda judecarea proceselor, cu exceptia cauzelor urgente. Mai multe sindicate ale personalului auxiliar din Justitie s-au asociat protestelor initiate deja de magistrati.