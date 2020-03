Decizie definitiva: Sorin Ovidiu Vintu iese din inchisoare. Milionarul executa o pedeapsa de 11 ani

Critic la adresa judecatorului

Sentinta a fost data dupa aproape 4 luni de procese si dupa ce initial Judecatoria Sectorului 5 respinsese cererea de liberare conditionata facuta de milionar. In final, Tribunalul Bucuresti a admis contestatia lui SOV.Sorin Ovidiu Vintu executa o pedeapsa de 11 ani de inchisoare primita in mai multe dosare, din care a executat mai multe fractii in diferite perioade. Cele mai mediatizate condamnari sunt sentinta de 8 ani de inchisoare din dosarul caderii Fondului National de Investitii sau cea de 10 ani din cazul Petromservice.Vintu mai avea doua condamnari definitive, in dosarul privind santajarea fostului deputat PSD, Sebastian Ghita si, respectiv, cel privind favorizarea fostului director Gelsor, Nicolae Popa.In luna ianuarie, dupa ce Judecatoria Sectorului 5 respinsese cererea lui SOV de liberare conditionata, acesta a reactionat dur pe Facebook la adresa magistratului. Postarea are titlul: ""Ajung la Jilava, ma cazez, si dupa doua zile aflu ca o duduie de vreo douazeci si cinci de ani mi-a judecat cererea de liberare conditionata si a decisnoua luni de amanare, in conditiile in care comisia penitenciarului, din care face parte si un judecator delegat cu o experienta mai mare decat varsta junei in cauza, a decis punerea mea in libertate ca urmare a implinirii tuturor exigentelor legale care mi-au fost impuse.Evident ca ma voi abtine de la orice comentariu privind calitatea umana, morala sau nivelul intelectual al junei, din motive cavaleresti, dar imi permit sa calific decizia dumneaei intr-o maniera extrem de personala.Inchei afirmand ca doar un bou poate avea incredere intr-o justitie populata de astfel de personaje, doar un bou poate afirma ca deciziile judecatoresti nu trebuie sa fie comentate, doar un bou n-a introdus legile justitiei privitoare la responsabilitatea magistratilor," scria SOV, pe Facebook.Judecatoria Sectorului 5 isi motiva decizia prin faptul ca, daca Sorin Ovidiu Vintu ar fi eliberat conditionat din executarea sentintei, nu are convingerea ca acesta se va reintegra si nu va mai savarsi in viitor fapte antisociale.Afaceristul mai avea dreptul sa faca o noua solicitare de acest gen abia pe 20 septembrie.