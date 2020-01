Fiscul scoate la licitatie palatul lui Sorin Ovidiu Vintu pentru a recupera prejudiciul din dosarul FNI

Evaluat la 20 de milioane de lei

Imobilul care i s-a confiscat lui Sorin Ovidiu Vantu are un istoric. I se spune "palatul", insa este o vila construita in 1927 de un cunoscut arhitect, al carui stil neo-brancovenesc, bogat in ornamente, este predat la scolile de arhitectura. Este vorba despre Toma T. Socolescu, fost primar de Ploiesti, liberal interbelic, caruia comunistii i-au interzis sa mai profeseze din cauza refuzului sau de a deveni membru in comisiile care acordau avize de constructie, dezvaluie Radio Europa Libera. "Palatul" este situat pe o strada ascunsa privirilor, Gh. Bratianu, in spatele ambasadei Rusiei si al sediului central al PSD.Potrivit Radio Europa Libera, imobilul a fost evaluat de ANABI la suma de 20 milioane de lei. Compus din parter, doua etaje si mansarda, este incadrat ca monument istoric, dreptul de proprietate asupra bunului imobil fiind intabulat pe numele statului roman.Palatul lui Vantu nu a fost dorit de nicio institutie a statului, desi multe dintre ele platesc chirii enorme pentru imobilele in care functioneaza, asfel incat ANABI a transmis dosarul catre ANAF, care urmeaza sa organizeze o licitatie pentru vanzarea lui.Pe 21 februarie 2017, Sorin Ovidiu Vantu a fost condamnat la 8 ani inchisoare in dosarul FNI, fiind acuzat de spalare de bani. Decizia a fost luata de judecatorii Ciprian Ghita si Daniela Panioglu de la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a mai dispus atunci confiscarea speciala de la inculpat a 13 milioane de dolari - bunuri mobile si imobile.