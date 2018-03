In premiera, o institutie a statului s-ar putea muta intr-un imobil confiscat: Fiscul, in unul dintre blocurile lui SOV

In asteptarea unei HG

Directorul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Cornel Calinescu, a facut anuntul la o dezbatere la care au luat parte magistrati, diplomati si reprezentanti ai Fiscului, pe tema recuperarii prejudiciilor.Este pentru prima data cand un astfel de imobil, confiscat in favoarea statului, urmeaza sa fie reutilizat si transmis unei institutii publice. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de imobile confiscate de instanta, si care stau nefolosite, este cel al fostului sediu Grivco si al fostului sediu al Antenei 3.La eveniment, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat ca institutiile care au competenta de a recupera banii sau bunurile considerate a fi prejudicii ar trebui sa se comporte ca un bun administrator."Daca vorbim de imobile, aveam foarte multe institutii care platesc chirie. De ce un imobil confiscat nu poate fi dat in folosinta unei institutii pentru a economisi chiria?", s-a intrebat Kovesi.Potrivit, in anul 2017, Agentia a fost sesizata cu un numar total de 17 cereri de reutilizare a unor imobile, dintre care doar 3 vizau bunuri individualizate. Din cele trei cereri, doua au fost respinse, iar una admisa.Cu privire la cererea admisa, ANABI a demarat procedurile de reutilizare publica a unui imobil confiscat prin propunerea initierii de catre Ministerul Finantelor Publice a unei Hotarari de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit in domeniul public al statului si in administrarea unei institutii publice (ANAF), in scopul utilizarii ca sediu secundar.Este vorba de un imobil alcatuit din teren in suprafata de 480 mp si constructie cu regim de inaltime S+P+9 in suprafata utila totala de 2.155,72 mp situat in strada Gheorghe Doja din Ploiesti (Prahova).Imobilul a ajuns in posesia statului prin confiscare speciala in dosarul caderii FNI, in care milionarul Sorin Ovidiu Vintu a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare.ANABI a aratat in raportul sau care este suma pe care Fiscul a recuperat-o din dosarele penale, in baza unor sentinte judecatoresti."Din datele furnizate de catre ANAF, in 2017, din activitatea de executare silita in cazurile speciale, in baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedura fiscala, valoarea totala a creantelor bugetare recuperata este de 158.774.090 lei (comparativ cu 151.438.588 lei in 2016) ", se arata in raportul citat.Agentia arata ca aceasta activitate vizeaza masurile de punere in aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creantelor bugetare provenite din savarsirea de infractiuni (sume reprezentand repararea prejudiciului material, amenzi, cheltuieli judiciare si sume confiscate).Din analiza datelor comunicate de ANABI pe parcursul anului 2017, rezulta ca parchetele si instantele au pus in 2017 masuri asiguratorii pentru 725.389.377,86 lei - sume de bani indisponibilizate in conturi (inclusiv contul unic ANABI), 4.610 imobile si 258 bunuri mobile cu valoare individuala de peste 15.000 euro.Pe parcursul anului 2017, ANABI a inregistrat primele trei solicitari de preluare in administrare a bunurilor mobile cu valoare individuala mai mare de 15.000 euro. Astfel, in prezent, Agentia administreaza 10 autoturisme si un ceas automatic cu o valoare totala de aproximativ 300.000 euro. De asemenea, Agentia este in proces de identificare a unor capacitati de stocare adecvate pentru preluarea a 264.982 litri de vin.