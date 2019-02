Marele jaf FNI la care a contribuit si Nicolae Popa: Statul trebuie sa mai plateasca 341 de milioane de lei catre 155.000 de pagubiti

Statul a platit sume infime

Sursa: Raspunsul primit de Vlad Durus

Condamnarea si eliberarea

Ziare.

com

Nicolae Popa si Sorin Ovidiu Vintu au fost artizanii celei mai mari inselaciuni post-decembriste, find vorba de aproximativ 300.000 de persoane pacalite. Mai multi au fost condamnati in acest caz, in procese care au durat peste un deceniu. Caderea FNI a avut loc in anul 2000.Care este situatia la zi in acest dosar? 155.000 de persoane nu au fost despagubite nici pana in prezent, potrivit unui raspuns primit de deputatul USR Vlad Durus.Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAS) mai trebuie sa plateasca suma de 341.776.000 de lei pagubitilor FNI. Suma s-ar putea mari, ca urmare a deschiderii unor noi procese si a actualizarii despagubirilor cu rata inflatiei.Banii sunt platiti in urma a 22 de decizii civile si a 9 sentinte penale, potrivit unui raspuns la interpelarea parlamentarului USR. Actul este semnat de ministrul Economiei, Niculae Badalau, si este din 19 ianuarie 2019.Sumele platite in ultimii 5 ani sunt infime, in comparatie cu totalul de plata, si a fost vorba de cazuri in care s-a cerut executarea silita:189.641 lei;1.020.762 lei;4.412.760 lei;654.505 lei;587.161 lei."In bugetul AAAS pentru anul 2019 a fost provizionata suma de 5.000.000 lei pentru plata obligatiunilor FNI, insa aceasta suma trebuie corelata cu procentul in care vor fi realizate veniturile estimate de institutie pentru anul 2019", se arata in raspunsul la interpelare.Raspunsul lui Niculae Badalau la interpelarea deputatului USR poate fi consultat pe site-ulNicolae Popa, condamnat in dosarul prabusirii FNI la 10 ani si patru luni de inchisoare, in iunie 2014, a fost eliberat la sfarsitul lunii august 2017 prin decizia Judecatoriei Gaesti.El a fost condamnat initial in lipsa la 15 ani de inchisoare, pentru frauda, in anul 2006, alaturi de Ioana Maria Vlas, in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii. Ulterior, prin decizie definitiva, a fost condamnat de Tribunalul Giurgiu, la 10 ani si patru luni de detentie.La putin timp dupa prabusirea FNI, in anul 2000, Nicolae Popa a plecat din tara, doi ani mai tarziu, pe numele sau fiind emis un mandat international de arestare.Nicolae Popa a fost arestat abia pe 2 decembrie 2009, in Indonezia, fiind adus in tara in 22 aprilie 2011.In acest caz, Sorin Ovidiu Vintu a fost condamnat in 2017 la opt ani de inchisoare cu executare, instanta dispunand si confiscarea de la omul de afaceri a aproximativ 13 milioane de dolari.