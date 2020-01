SOV e furios ca judecatorul nu l-a lasat liber. Instanta nu a avut incredere ca se indreapta - motivare

Reactia lui SOV

Aceasta este concluzia deciziei prin care magistratii au respins pe 8 ianuarie cererea de liberare conditionata facuta de fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu. Afaceristul mai are dreptul sa faca o noua solicitare de acest gen abia pe 20 septembrie.Decizia a fost contestata de SOV la Tribunalul Bucuresti , primul termen de judecata fiind stabilit pe 31 ianuarie.O sentinta care l-a facut pe Vintu sa reactioneze dur, deoarece, potrivit acestuia, ar fi grav bolnav. Postarea are titlul: "Trebuia sa acceptati armistitiul, canaliilor!""Ajung la Jilava, ma cazez, si dupa doua zile aflu ca o duduie de vreo douazeci si cinci de ani mi-a judecat cererea de liberare conditionata si a decis sa-minoua luni de amanare, in conditiile in care comisia penitenciarului, din care face parte si un judecator delegat cu o experienta mai mare decat varsta junei in cauza, a decis punerea mea in libertate ca urmare a implinirii tuturor exigentelor legale care mi-au fost impuse.Evident ca ma voi abtine de la orice comentariu privind calitatea umana, morala sau nivelul intelectual al junei, din motive cavaleresti, dar imi permit sa calific decizia dumneaei intr-o maniera extrem de personala.," scria SOV, pe Facebook.Potrivit motivarii Judecatoriei Sectorului 5, liberarea conditionata nu se aplica in mod automat dupa executarea fractiunii de pedeapsa prevazuta de lege, ci doar daca instanta care judeca dosarul isi creeaza convingerea, tinand seama de conduita condamnatului in timpul executarii pedepsei si de antecedentele sale penale, ca reeducarea si indreptarea acestuia sunt posibile si fara executarea in penitenciar a restului de pedeapsa.In acest sens, se retine ca trebuie a fi indeplinite si conditiile ca persoana condamnata sa fie staruitoare in munca, disciplinata si sa dea dovezi temeinice de indreptare, pentru a se dispune liberarea conditionata urmand sa se tina seama si de antecedentele penale ale condamnatului.," explica magistratul.Chiar daca SOV a participat la mai multe programe in penitenciar, acest lucru "nu constituie o garantie ca acesta poate fi redat societatii, fara a exista un risc minim de savarsire a aceluiasi gen de fapte."Cat timp a fost inchis, SOV ar fi avut un comportament oscilant, a fost sanctionat, dar si recompensat pentru conduita sa.Daca ar fi fost atat de bolnav cum sustine, SOV ar fi trebuit sa faca o cerere de intrerupere a executarii pedepsei, nu sa invoce acest lucru pentru liberarea conditionata, este o alta constatare."De asemenea, pe perioada executarii pedepsei inchisorii, detinutului i s-au considerat executate ca urmare a muncii prestate doar 35 de zile, iar in prezent nu presteaza activitati lucrative in penitenciar, desi nu exista la dosarul cauzei date ca s-ar afla in imposibilitate de a presta orice fel de activitati lucrative din cauza starii de sanatate.Faptul ca are afectiuni medicale locomotorii nu inseamna ca nu poate presta alte activitati lucrative in penitenciar, dupa cum acesta a si prestat la un moment dat.Precizarile avocatului petentului potrivit carora sanatatea si viata ii sunt puse in pericol petentului prin faptul ca se afla in penitenciar nu sunt in nici un caz dovedite,," motiveaza Judecatoria Sectorului 5.In anul 2019, SOV a participat la doar 3 programe educationale, dintre care doua fiind de recreere (forta, culturism), programe oricum finalizate fara credite, "ceea ce denota o prezenta scazuta la acestea.""Prin urmare, se considera ca pana la acest moment ca detinutul nu a dat dovezi temeinice de indreptare," mai arata instanta.," conchid judecatorii.Judecatorul ii da si sfaturi lui SOV, pentru a putea fi liberat conditionat, "