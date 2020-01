SOV ramane in inchisoare. Instanta i-a respins cererea de liberare conditionata

Cat a executat

"In temeiul art. 587 alin. 2 Cod procedura penala, respinge propunerea de liberareconditionata formulata cu privire la petentul condamnat Vintu Sorin Ovidiu ca neintemeiata.. In baza art. 275 alin. 2 din Cod procedura penala, obliga petentul condamnat la plata sumei de 350 lei reprezentand cheltuielile judiciare avansate de stat", arata minuta instantei.Masura dispusa va fi comunicata penitenciarului, iar Vintu are drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Sorin Ovidiu Vintu a facut pe 3 decembrie cererea de liberare conditionata direct la Judecatoria Sectorului 5, fara ca situatia sa mai fie discutata in cadrul Comisiei de liberari conditionate din penitenciar. Deoarece a fost nemultumit de termenul de o luna primit, fostul mogul a facut o cerere de preschimbare a termenului, dar judecatorii i-au respins solicitarea.Dupa cum am aratat, Vintu executa o pedeapsa de 11 ani de inchisoare, dupa ce instanta a contopit sentintele din mai multe cazuri. Cele mai mediatizate condamnari sunt sentinta de 8 ani de inchisoare din dosarul caderii Fondului National de Investitii sau sentinta de 10 ani de inchisoare din dosarul Petromservice.Vintu mai avea doua condamnari definitive, in dosarul privind santajarea fostului deputat PSD, Sebastian Ghita si, respectiv, cel privind favorizarea fostului director Gelsor, Nicolae Popa.Decizia de contopire a sentintelor a fost data de Curtea de Apel Bucuresti la sfarsitul lunii noiembrie si este definitiva, potrivit portalului instantelor. Judecatorii i-au mai interzis lui SOV dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 5 ani, dupa executarea pedepsei.Din pedeapsa de 11 ani, urmeaza sa se scada perioadele in care SOV s-a aflat arestat sau incarcerat in multiplele sale dosare:- De la data de 9 septembrie 2010 la data de 16 septembrie 2010;- De la 20 aprilie 2011 la 21 aprilie 2011;- De la 29 aprilie 2011 la 16 iunie 2011;- De la 7 noiembrie 2011 la data de 14 noiembrie 2011;- De la 21 iunie 2012 la 1 mai 2013;- De la 25 ianuarie 2014 la data de 19 noiembrie 2014;- De la 22 iulie 2016 la zi.SOV mai are un dosar pe rolul instantelor. Omul de afaceri a fost trimis in judecata, la sfarsitul anului 2018, pentru cumparare de influenta.Acuzatiile DNA: i-ar fi dat 1 milion de euro fostului sef al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.Procesul este in faza de Camera Preliminara, in care sunt analizate legalitatea obtinerii probelor si rechizitoriul.