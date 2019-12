Judecatorii au adunat toate condamnarile lui SOV: Fostul mogul trebuie sa execute 11 ani de inchisoare

Decizia, definitiva

Vintu mai avea doua condamnari definitive, in dosarul privind santajarea fostului deputat PSD, Sebastian Ghita si, respectiv, cel privind favorizarea fostului director Gelsor, Nicolae Popa.Afaceristul este in prezent inchis in penitenciar unde executa pedeapsa de 10 ani de inchisoare in dosarul Petromservice, sentinta in care se contopisera si alte pedepse.Decizia de contopire a sentintelor a fost data de Curtea de Apel Bucuresti la sfarsitul lunii noiembrie si este definitiva, potrivit portalului instantelor. Judecatorii i-au mai interzis lui SOV dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 5 ani, dupa executarea pedepsei.Din pedeapsa de 11 ani, urmeaza sa se scada perioadele in care SOV s-a aflat arestat sau incarcerat in multiplele sale dosare:- De la data de 9 septembrie 2010 la data de 16 septembrie 2010;- De la 20 aprilie 2011 la 21 aprilie 2011;- De la 29 aprilie 2011 la 16 iunie 2011;- De la 7 noiembrie 2011 la data de 14 noiembrie 2011,- De la 21 iunie 2012 la 1 mai 2013,- De la 25 ianuarie 2014 la data de 19 noiembrie 2014- De la 22 iulie 2016 la zi.SOV mai are un dosar pe rolul instantelor. Omul de afaceri a fost trimis in judecata, la sfarstul anului 2018, pentru cumparare de influenta.Acuzatiile DNA: i-ar fi dat 1 milion de euro fostului sef al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.Procesul este in faza de Camera Preliminara, in care sunt analizate legalitatea obtinerii probelor si rechizitoriul.