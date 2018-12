Vintu a fost trimis in judecata pentru ca i-ar fi dat spaga 1 milion de euro lui Bogdan Olteanu

"Olteanu era interfata PNL"

Acest caz a fost separat din dosarul lui Bogdan Olteanu, care este judecat la Tribunalul Bucuresti.Procurorii DNA arata ca in perioada iulie - noiembrie 2008, SOV i-ar fi promis si remis lui Bogdan Olteanu, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, suma de 1 milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta.Aceste bunuri ar fi fost oferite in schimbul promisiunii ca politicianul va face demersuri pe langa un inalt demnitar, astfel incat o anumita persoana sa fie numita pe postul de guvernator al Deltei Dunarii."Banii au fost remisi de catre omul de afaceri, printr-un intermediar, la sediul unui partid politic. Ulterior, ca urmare a diligentelor depuse de Olteanu Bogdan, persoana respectiva a fost numita la data de 18 septembrie 2008 in functia de guvernator al Deltei Dunarii", arata DNA.Luna trecuta, SOV a explicat in fata judecatorului de la Tribunalul Bucuresti care-l judeca pe Bogdan Olteanu, ca a platit 2 milioane de euro pentru finantarea PNL."Intreaga suma de bani am dat-o domnului Bogdan Olteanu. Pentru mine el reprezenta interfata cu partidul. Ma refer la suma de 1 milion de dolari pentru campania partidului pe Bucuresti si 1 milion de dolari pentru campania PNL pe intreaga tara, la nivel national. Banii i-am dat prin intermediarul Ion Eftimie. Octavian Turcanu era trezorierul meu si el s-a ocupat de problemele financiare cu referire la sumele de bani de care am vorbit", a precizat Sorin Ovidiu Vintu, intr-o declaratie de martor.Intermediarul sau, afaceristul Ion Eftimie, ar fi fost, potrivit propriei sale marturii: "Trimisul meu in diverse cabinete, de la Basescu la alti politicieni."