Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul Sorinei Pintea

Avocatul Poporului, Renate Weber, a anuntat, miercuri seara, ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in cazul Sorinei Pintea."Ne-am adresat directorului Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti cu unele intrebari, ca sa intelegem urmatorele lucruri. Vrem sa stim in ce masura este pregatit sa raspunda cerintelor speciale pe care o persoana le are. Privarea de libertate nu trebuie sa insemne o condamnare de moarte", a spus Renate Weber, la Antena3.Avocatii Sorinei Pintea au depus o sesizare catre Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti, reclamand faptul ca fostului ministru i-au fost incalcate mai multe drepturi, ca a fost expusa in situatia in care se afla, adusa in catuse la medic si impinsa de un agent din escorta.Tribunalul Bucuresti a decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitiva. Ea este acuzata ca a luat de mita sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, bani ce reprezinta un procent de 7% din valoarea unui contract.