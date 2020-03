Cazul Pintea: nu exista fum fara foc

Iar fumul devine si mai gros cand auzi satisfactia cu care ar fi reactionat doamna Pintea, cand a aflat ce suma frumusica ii soseste ca mita: "Super tare" si "Perfect".

Oare atunci era curata ca lacrima iar acum, intorcandu-se la Baia Mare, ca manager, a cazut brusc in viciul coruptiei, asa cum cad altii in viciul fumatului, al bauturii sau al veunui alt pacat lumesc?

n-a existat in tara niciun pat complet functional pentru arsi in noaptea dezastrului de la #Colectiv.

pentru tratamentul arsilor, exista in tara noastra un singur pat de spital complet echipat

avem in tara tot ce ne trebuie.

Respectivul este si astazi lider intr-un partidulet si nu-l intreaba nimeni de ce, urmare pozitiei sale de atunci, au murit cateva zeci de oameni.

Dar putem comenta in toate felurile - asta nu ne opreste nimeni - intrucat libertatea de opinie este si ea la fel de sacrosanta, iar proverbul pretinde ca niciodata nu apare fum fara foc.Si ce fum mai gros vreti decat constatarea unei infractiuni flagrante, cu concluzia ca respectiva doamna- asa cum afirma un comunicat DNA?Daca era doar fum fara foc, n-ar fi perchizitionat procurorii biroul unui fost ministru timp de sapte ore, trsansportand pana la urma persoana in capitala "cu autospeciala politiei", pentru un interogatoriu de proportii si pentru a o retine 24 de ore, iar ulterior inca 29 de zile, cu aprobarea judecatorului.Daca era fum fara foc, n-ar fi intervenit si fiul respectivei doamne, tanarul Ionut Pintea, cu precizarile sale confuze, menite sa salveze onoarea mamei, prin a-l implica in aceasta afacere "super tare" si pe senatorul de Maramures Liviu Pop, posibil intermediar al respectivei mite, dar si al altora, multicele, tot mite, asa cum sustine in premiera absoluta tanarul Ionut.Daca nu era fum fara foc, n-ar fi sarit respectivul senator, aparandu-se cum ca el poate nici nu s-a intalnit vreodata cu persoana de la care ar fi primit banii si, mai ales, cu explicatia bizaraProblema insa nu este daca s-a intersectat cu el la o cafea, ci daca s-a intersectat la niste bani, sume importante, de care nu se poate sa n-ai habar daca ti-au trecut prin mana si nici sa nu-ti pese, in cazul cand nu ti-au trecut deloc, pe motiv ca Baia Mare este un oras mic.Cu asta, cutia Pandorei este aproape deschisa. Problema nu sta in aceea ca din ea au rasarit deja tentaculele Sorina Pintea si Liviu Pop, ci in faptul ca nu stim cate capete vor mai tasni de acum incolo. Iar de tasnit trebuie sa tasneasca. Mi se pare de necrezut ca doamna manager Pintea sa lucreze singurica si sa n-o ajute nimeni, cand curge in jur atata banet.Insasi graba cu care organizatia Maramures a PSD s-a delimitat rapid de presupusa spagara, suspendand-o din partid si inlocuind-o din functia de la spital, dovedeste ca a intrat spaima in pesedisti si n-as exclude sa se simta unii cu musca pe caciula.In premiera absoluta la nivel PSD, presedintele organizatiei Maramures a aratat ca va interveni la conducerea partiduluiAha, din punct de vedere politic? Niciodata pana acuma PSD n-a pus problema pedepsirii actelor de coruptie din punct de vedere politic. Formula vehiculata cu insistenta mai intai de Dragnea, iar apoi de Dancila suna cam asa: prezumtia de nevinovatie este intangibila: sa condamne justitia si apoi mai vorbim. Si asta doar daca justitia putea sa treaca de zidul inaltat de parlamentari in jurul presupusilor infractori.Cel mai grav este insa faptul ca doamna Pintea nu s-ar fi lansat cu atata siguranta in aceasta afacere "super tare", daca n-ar fi stiut ca asa ceva merge la sigur, ca se practica in Maramures, ca se obisnuieste peste tot, ca fenomenul coruptiei este generalizat, iar partidul te apara la nevoie, intrucat de asta te-ai facut membru acolo, ca sa te apere.Caci imi pun o intrebare elementara: daca a acceptat un "fleac" de 120.000 lei, in calitatea ei de manager al spitalului din Baia Mare, oare ce alte fleacuri si, mai ales, ce alte uriase valori accepta domnia sa atunci cand era ditamai ministru in guvernul Dancila si invartea pe degetele sale intregul sistem sanitar al Romaniei?As pune insa problema si altfel. Daca, asa cum rezulta din primele cercetari, doamna Pintea a refuzat o mita de 3%, atat cat poate ca ia un spagar obisnuit, si nu a acceptat mai putin de 7%, cat a socotit ca i se cuvine unui manager de spital, oare cat socotea ca i se cuvine atunci cand era minstru al Sanatatii si, asa cum spuneam la inceput, avea toate fondurile ministerului pe mana domniei sale?Cazul prezinta insa si un alt aspect, ca sa zic asa, agravant. Felul cum se incheie asemenea contracte sugereaza ca rolul lor nici nu este sa doteze spitalele spre binele oamenilor. Rolul lor este sa umple buzunarele celor care gestioneaza banii, spre binele lor personal si in dauna tarii.De aceea stau nefolosite zeci de aparate medicale in toata tara, de aceea ne-am pomenit fara stocuri cu cele necesare combaterii coronavirusului, de aceeaMai rau, aveam in acel an construita in Bucuresti o sectie completa anume pentru arsi, care insa nu functiona. Nu pot intelege altceva, decat faptul ca acea sectie se dotase pe baza unor contracte facute anume ca sa-si ia personajele din sistem comisionul cuvenit, sa umfle spaga asa cum s-au inteles, sa apuce mita, nu ca sa functioneze aparatura si sa salveze vietile oamenilor.Astazi, la peste trei ani de la acea nenorocire, presa ne informeaza ca,. Halal!Atunci, in 2015, un ministru al Sanatatii care stia fara indoiala stadiul dotarilor, declara la televizor ca nicio victima nu trebuie trimisa la tratament peste hotare, intrucatCa nu aveam este clar, dar ma intreb pentru ce altceva se avanta acel ministru in asemenea declaratii, decat pentru faptul ca din ajutorul oferit cu generozitate de catre partenerii straini in acele momente grele nu rezultau nici comisioane, nici spaga, nici altceva pentru care - nu-i asa? - merita sa te zbati.Acuza grava la adresa doamnei Pintea nu este aceea ca si-ar fi insusit niste bani necuveniti, ca orice borfas de rand, ci aceea ca banii insusiti de ea erau destinati tratarii bolnavilor si chiar salvarii de vieti, ceea ce domnia sa, ca economist, nu poate face si nici n-a facut vreodata, dar dovedeste ca poate impiedica, daca partidul ii pune in mana puterea necesara.Asta va mai continua inca o vreme de acum incolo, daca la butoanele unor asemenea sectoare vitale precum Sanatatea vor sta tot politruci, in locul unor specialisti integri.Dar nu este Pintea singura vinovata. Vinovat este in primul rand cel care a adus in fruntea Ministerului Sanatatii o persoana certata cu cinstea, cel care a proptit-o in fruntea unui spital judetean de urgente, cel care a sustinut-o ani de zile si n-a observat lacomia sa pentru bani si dezinteresul pentru orice altceva.Dar cine era sa observe? Dancila? Dragnea? Alti lideri PSD care nici in acest ceas al treisprezecelea n-au inteles ce inseamna resetarea partidului si incearca un fel de reforma mutandu-se ei intre ei, de pe un scaun la altul?Cel mai mult ma deranjeaza insa pozitia domnului Ciolacu, care nu s-a deranjat in tot weekendul sa se pozitioneze cumva intr-un scandal care cutremura intreg partidul corupt, in fruntea caruia se cazneste dansul sa se instaleze ca lider nou, modern si reformator.