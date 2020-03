Cazul Sorina Pintea: cine mai vede in spatele focului de artificii?

Cine traieste printre hoti incepe sa fure

Umilita si torturata sau tratata privilegiat?

este deja tratata de catre autoritati privilegiat si in niciun caz inuman

O boala incompatibila cu gratiile

Pungasul si gainarul nu sunt egali cu spagarul in fata legii?

Se apropie ziua cand nu-ti va mai putea pune nimeni catusele, fara certificat medical

Ziare.

com

Dar nici cei la care se referea Balcescu cand folosea sintagma "tagma jefuitorilor" nu fusesera judecati, pana nu i-a condamnat in cele din urma insasi istoria, irevocabil, executoriu si fara sa mai tina seama de respectiva prezumtie.Suntem in faza cand posteritatea este departe, judecata nu este nici ea prea aproape, iar pentru noi, cei de acum, Pintea, Beuran si Draghici sunt total nevinovati, conforma articolului 23 (11) din Legea Fundamentala, care spuneDe catre cine este considerata nevinovata respectiva persoana? De catre autoritati, fireste, iar articolul 23 din Constitutie se refera explicit la "Libertatea Intidividuala". Ca urmare, libertatea individuala este sacrosanta si nicio autoritate a statului nu se poate atinge de tine, atat timp cat o hotarare judecatoreasca nu stabileste altfel.Aici insa trebuie sa facem o diferentiere. Hotararea judecatoreasca e una si opinia publica este alta. Libertatea de opinie este aparata cu tarie de aceeasi Constitutie si, odata cu ea, este garantataObserv ca libertatea de exprimare a gandurilor si opiniilor de orice fel nu este ingradita nici de prezumtia nevinovatiei, nici de altceva.Pur si simplu, poti gandi si exprima orice (cu exceptiile stabilite prin lege privind numai decenta celor exprimate si in niciun caz vreo prezumtie). Fireste, depasind anumite limite, risti sa te faci de ras, dar asta te priveste. Trebuie sa te controlezi singur, doar nu va veni altul sa-ti controleze eventualele gugumanii.Cugetand astfel, gandul ma duce la cel mai recent caz al fostului ministru Sorina Pintea, pusa la zid de unii ca spagareasa ordinara, menajata de altii ca victima a rafuielilor politice, aparata de avocati ca total nevinovata si scuzata chiar de un comentator politic, in contextul unui proverb armenesc, conform caruiaNu stiu cu ce intentii a fost citat respectivul proverb, dar observ ca doamna Pintea face parte din acelasi partid cu domnii Beuran, Draghici, Dragnea, Nastase, Mitrea si altii de acelasi fel. Proverbul poate sa dea de inteles ca nu este vina ei daca a inceput sa fure, ci a celor de la care a invatat.In ce o priveste pe doamnia sa, pare sa sugereze ca nu este spagareasa, ci numai bolnava. S-a imbolnavit brusc imediat ce a fost demisa de la minister, unde functia ii pria perfect, si s-a intors inapoi la spitalul de la Baia Mare, unde conditiile de munca au imbolnavit-o de o boala rara.O compatimesc sincer pentru faptul ca este bolnava. Sub acest aspect, inteleg ca trebuie tratata cu menajament, dar nu mai menajata decat sunt altii, aflati in arestul politiei fie pentru ca au fost prinsi cu mana in buzunare straine, fie pentru ca au furat cocosul din cotetul vecinului, fie pentru ca au violat cateva minore, in serie.Violat, ne-violat, toti sunt egali in fata legii, fara exceptie, si n-o vad pe doamna Pintea indreptatita sa pretinda pentru domnia sa mai multa atentie din partea autoritatilor decat oricare dintre ceilalti. Cu toate acestea, ma indoiesc ca pungasul, gainarul sau violatorul ar fi fost transportati de urgenta cu autospeciala politiei la doua spitale dupa ce reclamasera o boala dermatologica, oricat de grava ar fi aceasta boala.Vreau sa spun ca doamna Sorina Pintea, asa cum pretind nu numai avocatii domniei sale, ci si niste prieteni care posteaza mesaje disperate pe paginile ei de Facebook, sustinand ca este "umilita si torturata".Pe de o parte este de compatimit doamna Pintea pentru aventura prin care trece, dar pe de alta parte mi se pare in mare masura indreptatita pozitia unui cunoscut comentator care declara deunazi la un post TV caDoamna aceasta, a carei fapta respectivul comentator o asaza pe acelasi palier cu crima, a avut in mana pana deunazi painea si cutitul in cel mai "spagos" sistem din tara, cel al Sanatatii, si a avut un cuvant greu intr-un partid colcaind de spagosi. Ei bine, aceasta doamna era sanatoasa tun cand se afla in fruntea Ministerului Sanatatii. Se prezenta inopinat prin spitale in control si facea acolo demonstratii de autoritate, fara probleme, la orice ora din zi sau din noapte.La numai cateva zile dupa ce a pierdut scaunul ministerial, s-a imbolnavit si, dupa ce a fost prinsa cu mata in sac si retinuta pentru cercetari, boala a devenit insuportabila si, mai ales, incompatibila cu regimul de dupa gratii.A ramas compatibila numai cu spitalul preferat de domnia sa, cu medicul curant solicitat tot de dansa si - fara indoiala - cu un meniu de spital nu cu unul de zdup.Cat de bolnava este inculpata, asta nu pot sa stiu eu. Nu sunt calificat intr-ale medicinii, dar observ ca nici medicul curant al domniei sale de la "Regina Maria", nici medicul oficial de la un alt spital nu au socotit necesar s-o interneze, asa cum si-ar fi dorit fostul ministru, ca sa scape de gratii.In opinia mea, medicii ar fi putut avea toata bunavointa sa-l primeasca in spital pe fostul ministru al Sanatatii, asa cum dorea domnia sa, dar nu aveau motive. Este evident la ce riscuri s-ar fi expus, in cazul cand diagnosticul nu impunea internarea. Dar nici nu le venea usor s-o refuze pe fosta sefa a Sanatatii.Ca urmare, au trimis-o de la Ana la Caiafa: ba i-au recomandat sa se consulte la un psihiatru, ba la un psiholog, oriunde, numai sa nu creada dansa ca nu sunt ei gentlemeni si n-au ajutat-o cu ceva. Numai ca asta sugereaza ca este vorba mai mult de probleme cu nabadaile decat cu sanatatea. Repet, rezulta din reactia medicilor, n-o spun eu.De altfel, inculpata nu se plange de medici. Se plange de felul cum este tratata de personalul arestului.Nu exclud sa fi procedat abuziv vreun gardian insarcinat s-o pazeasca sau s-o conduca prin spitale, asa cum cere dansa, dar fondul problemei nu consta in felul cum a procedat un gardian. Fondul problemei consta in faptul ca inca un inalt demnitar al statului este prins cu mata-n sac, iar opinia publica observ ca a inceput sa fie mai preocupata de felul personajul a fost tratat mai uman sau mai inuman, decat de vinovatie si contextul in care se inscriu faptele.Cand vorbesc de context, ma gandesc la faptul ca un membru apropiat al familiei a fost condamnat pentru trafic sau folosirea de droguri, ma mai gandesc si la faptul ca, in aceasta afacere super-murdara, este antrenat si un senator al Romaniei (vom vedea daca cu temei sau fara), dar si la valoarea sumelor cu multe zero-uri, spertuite intr-o zona unde statul abia se carpeste ca sa plateasca dezinfectantele.Aparatorii de pe site ai doamnei Pintea fac mult caz de faptul ca a fost transportata in catuse. Revin la analogia cu pungasul, gainarul si violatorul - care in fata legii sunt egali intre ei si tustrei egali cu Sorina Pintea - si ma intreb cum reactioneaza ei cand sunt invitati politicos la zdup sau cand vine duba sa-i ia? Se supun voiosi sau se impotrivesc?Iar, daca se impotrivesc, atunci oamenii legii privesc la ei cu bratele incrucisate, sau folosesc forta, ca sa aduca la indeplinire cele legale? Daca n-ar exista catusele, niciunul n-ar urca de bunavoie in vehicul si si cu atat mai putin n-ar fi intrat pe usa penitenciarului.Sa fim seriosi: arestul politiei, penitenciarele, toate institutiile de acest fel sunt dotate cu personal anume pregatit si anume echipat, niste zdrahoni carora n-ai cum sa te impotrivesti. Toate astea pentru ce? Evident, pentru garantia ca, la nevoie, respectivele forte vor fi folosite cu succes.Iar daca asta este regula pentru toata lumea, daca asa se procedeaza cu toti hotii, gainarii si violatorii, de ce ar trebui sa fie altfel pentru egala lor in fata legii, social-democrata Pintea, banuita de coruptie?In optica mea, cazul Pintea este mult mai simplu decat pare. Daca domnia sa a fost transportata cu atata curtoazie la medicul curant, apoi la altul de specialitate, apoi la altii de mai multe specialitati, atunci mutatis mutandis, oricarui infractor ar trebui sa i se accepte toanele, ori de cate ori reclama ca i-a aparut undeva buba si ca se scarpina.Fireste, nu se intampla asa. In schimb, de vreo doua zile, presa nici nu se mai intereseaza daca doamna Pintea a luat sau nu mita, daca este spagareasa sau nu, daca senatorul de Maramures este si el bagat in tot spanacul asta sau nu.Toata atentia este pe clipul cu fosta ministresa, asa cum a fost ea filmata in drum spre policlinica, pe ideea ca este umilita, ca a impins-o o politista si ca oamenii legii au torturat-o sadic.In cautare de termeni duri, unii comentatori insista pe cuvantul tortura parca anume pentru ca sa asemuiasca procedeele autoritatior noastre cu cele ale inchizitiei si sa-ti pui singur o intrebare infricosatoare: daca Giordano Bruno a fost ars pe rug si nici Jan Hus n-a scapat, oare pe Sorina Pintea ce o asteapta?Colac peste pupaza, minstrul de interne, ca sa para si dansul activ in peisaj, a anuntat ca va elabora un act normativ prin care, in viitor, arestatilor bolnavi sa nu li se mai aplice catusele, decat cu avizul medicului.Nu zic ca masura ar fi rea, dar asta nu rezolva nimic din problema coruptiei, care observ ca ia un nou avant, fara sa caute cineva solutii s-o mai opreasca.