DNA se delimiteaza de scandalul Pintea: Procurorii nu intervin in procedurile care vizeaza persoane detinute

Mai precis, dupa ce Sorina Pintea, fostul ministru PSD al Sanatatii, a fost filmata de jurnalisti in timp ce era transportata cu catuse la maini de la arest la medic, au existat numeroase critici in spatiul public referitoare la tratamentul in care aceasta a fost supusa, iar ministrul Sanatatii si ministrul de Interne au cerut lamuriri.In acest context, DNA subliniaza intr-un comunicat de presa ca, "in perioada in care inculpata s-a aflat in prezenta angajatilor DNA, in spatiul public nu au aparut nici un fel de imagini cu aceasta"."Nici DNA, nici procurorul de caz, nici politistii din cadrul DNA nu au atributii in legatura cu transportul si escortarea persoanelor aflate in stare de detinere in urma masurii arestului preventiv.Mai mult, dupa dispunerea deciziei de arestare preventiva, procurorii nu pot si nu au dreptul sa intervina in nici un fel in procedurile desfasurate la locul de detinere (pachete, transport la medic etc). Atributiile in ceea ce priveste gestionarea acestor situatii ii revin exclusiv institutiei in custodia careia se afla persoana aflata in stare de detinere", se mai arata in comunicatul citat.Avocatii Sorinei Pintea au depus o sesizare catre Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti, reclamand faptul ca fostului ministru i-au fost incalcate mai multe drepturi, ca a fost expusa in situatia in care se afla, adusa in catuse la medic si impinsa de un agent din escorta.Avocatul Poporului, Renate Weber, a anuntat, miercuri seara, ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat si a cerut directorului Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sa vina cu lamuriri.Tribunalul Bucuresti a decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, insa decizia nu este definitiva si a fost deja contestata. Pintea este acuzata ca a luat de mita sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, bani reprezentand 7% din valoarea unui contract.C.B.