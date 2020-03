Exercitiul de ipocrizie in cazul Sorina Pintea

Ziare.

Vad tot felul de speculatii despre continutul dosarului Pintea, care doresc sa acrediteze ideea ca totul ar fi o insailare neviabila.Nici daca nu ar veni de la persoane care au ca misiune certa distrugere a imaginii noului sef DNA, Crin Bologa, din motive care tin de vechi umori si rivalitati, nu cred ca ar fi demne de luat in seama. Pentru ca, la fel ca in alte cazuri, nimeni din public nu stie exact ce se afla in acel dosar penal.Cert este, din acest punct de vedere, un sigur lucru: un judecator a socotit continutul dosarului suficient de solid pentru a decide cea mai severa masura de siguranta - arestul preventiv . Acel judecator este singurul care a avut la dispozitie absolut toate informatiile, si ale acuzarii, si de la avocati.Nu vad cum din afara, pe baza unor date inevitabil incomplete, adesea fara minime studii in domeniu, sa putem emite critici pertinente ale deciziei judecatorului.In ceea ce priveste starea de sanatate a dnei Pintea, nu am niciun motiv sa ma indoiesc de veridicitatea diagnosticului pe care domnia sa l-a impartasit public cu cateva saptamani inainte de a fi arestata. Nu am nicio cadere sa spun eu daca starea de arest este contraindicata acestei boli.Stiu cu certitudine insa alte lucruri. Pe de-o parte,(desigur, cu exceptia afectiunilor care presupun abolirea discernamantului, ceea ce nu e cazul). Cel mult, poate justifica intreruperea executarii pedepsei, dar in general in cazuri terminale.Faptul ca esti bolnav nu te indrituieste sa comiti nicio infractiune.Cu siguranta, dna Pintea era intr-o stare suficient de buna ca sa mearga la serviciu, ca sa incheie contracte, sa participe la emisiuni TV si sa se inhame la o candidatura pentru o functie de primar de oras, deci pentru un efort de campanie si apoi de administrare.Cred ca o persoana apta sa faca aceste lucruri este apta, din punct de vedere fizic, si sa suporte starea de detentie.Cat priveste agravarea provocata de soc, este o certitudine ca dna Pintea a fost dusa, la solicitarea domniei sale, la medicul sau curant de la Spitalul Sf. Maria . Acel medic curant al dnei Pintea a decis ca nu se impune internarea si ca dna Pintea se poate intoarce in arest preventiv . Nu cred ca vreunul dintre noi este in masura sa contrazica aceasta decizie medicala.Ca starea psihica a dnei Pintea nu este una fericita nu ma indoiesc. Nici nu ar putea fi. Are desigur tot dreptul la asistenta de specialitate, dar cat timp un judecator a decis ca exista motive pentru arest, simpla depresie in fata deciziei nu are nicio valoare.Ceea ce a fost in neregula tine strict de episodul de la Policlinica MAI, unde masina care a adus-o pe dna Pintea pentru un consult, marti seara, era asteptata de o cohorta de ziaristi.Este foarte clar ca a existat o scurgere de informatii. Intr-o vreme, in fata DNA presa facea permanenta, deci nu era nevoie sa fie anuntata ca vine cineva important. In acest caz insa numai alertata se putea duce noaptea in fata sediului unei policlinici. Si dupa numarul ziaristilor prezenti este clar ca informatia a fost diseminata cu generozitate, mizandu-se pe o prezenta cat mai larga.Cine putea face asta?Sigur ca principala suspiciune cade pe Politie, adica pe cei care gestioneaza arestul si transportul dnei Pintea. Suspiciunea este accentuata de faptul ca, in fata adunarii de presa, politistii nu au cautat o alta solutie. In plus, daca este adevarat ca acolo era si purtatorul de cuvant al IGPR, lucrurile devin foarte grave. Si, de aceea, speta trebuie foarte atent anchetata.Dar scurgerea de informatii din Politie nu e singura varianta. Miza momentului este ca dna Pintea sa obtina la Curtea de Apel, pe 6 martie, revocarea arestului preventiv. Si este posibil ca avocatii, constienti de continutul dosarului, sa considere ca isi pot scoate clienta din arest doar cu ajutorul unei emotii colective la care imaginile cu dna Pintea au contribuit din plin.In aceste conditii nu exclud deloc ca sursa scurgerii de informatii sa fi fost din tabara dnei Pintea, vizand tocmai aceasta parghie emotionala in favoarea domniei sale.Si este posibil ca, in pacate, efectul sa fie exact acesta. Spun din pacate nu pentru ca imi doresc ca dna Pintea sa ramana in arest cu orice pret, ci pentru ca nu asa ar trebui luata decizia. Arestarea sau eliberarea unei persoane nu ar trebui sa se bazeze pe emotii, ci pe aspecte obiective care tin de probele din dosar si de realitati obiective, certificate medical, ale starii de sanatate. Am vazut ca a intrat in lapte si ministrul Sanatatii , care si-a dat cu parerea despre cine poate sau nu sa fie incatusat si arestat. Nu cred ca dl Costache are vreo cadere sa ceara explicatii sau sa opineze asupra arestului.Personal, as fi preferat sa gestioneze corect chestiunea ordonantei privind Sanatatea, care chiar ar fi fost de competenta domniei sale.Din momentul aparitiei imaginilor, televiziunile nu inceteaza sa deplanga umilinta si relele tratamente la care a fost supusa dna Pintea. Dar umilinta si relele tratamente nu au constat desigur in faptul ca a fost dusa la medic, ci in acela ca a fost filmata intr-o stare deloc favorabila.Vreun paparazzo nemilos a filmat-o in secret, ascuns intr-un copac, si apoi un hacker a interferat emisia televiziunilor pentru a plasa acolo imaginile?Nu. Televiziunile insele au trimis reporteri, care s-au inghesuit (imbranceala de catre politista a fost probabil efectul acestei imbranceli colective de gramada de rugby) sa ia cadre cat mai bune cu dna Pintea din toate pozitiile si cu toate detaliile. Apoi le-au difuzat in loop pana la saturatie clamand lipsa de respect pentru fiinta umana.Dar de ce au facut oare asta televiziunile? Din pur sadism? Nu, doar cu cinismul lacomiei de a exploata curiozitatea publicului pentru audienta, deci bani, sau pentru interese antiJustitie ale patronatului.Daca cerem circ, se gaseste cine sa ni-l livreze, dar este o culme a ipocriziei ca presa sa se planga de circul pe care l-a provocat, iar publicul sa fie indignat de circul pe care il cere.