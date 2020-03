MAI il contrazice pe avocatul Mocanu: Sorina Pintea a refuzat, in scris, sa fie dusa la spital

Ziare.

"Inca de la momentul incarcerarii a beneficiat de asistenta medicala. Fiind cazata individual. Ieri, in intervalul 17:40-18:35, in contextul acordarii asistentei medicale, medicul unitatii a adus la cunostinta persoanei respective si posibilitatea de a fi transferata la spital penitenciar. Persoana a refuzat, in scris, transferul.Ulterior, in jurul orei 19:00, i s-a asigurat la cerere efectuarea unei convorbiri telefonice in conditii de confidentialitate cu unul dintre avocatii sai. Prin urmare, contrar afirmatiilor si acuzatiilor aparatorului angajat, persoanei arestate i s-a dat posibilitatea transferului intr-un spital din reteaua Ministerului Justitiei.Asadar, este regretabil ca in spatiul public se prezinta informatii neadevarate, cu scopul de a denigra imaginea MAI", a declarat Bogdan Despescu.Despescu a precizat ca verificarile dispuse de MAI pentru clarificarea tuturor aspectelor din acest caz sunt in desfasurare.Amintim ca si ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, ca Sorinei Pintea, aflata in arest preventiv la Arestul Central al Politiei, i s-a propus transferul la Spitalul Penitenciar din Mioveni, insa aceasta nu a acceptat , asa ca s-a luat masura de a-i fi asigurata asistenta medicala permanenta."Din datele pe care eu le am, in calitate de aparator, nu avem aceasta informatie ca i s-ar fi facut aceasta oferta, total deplasata, pentru a duce un arest preventiv la 200 de km de Bucuresti, cata vreme exista atatea spitale din reteaua nationala.Dupa cum ati observat, nu apelam la cele din reteaua privata, care pot deservi nevoile doamnei Pintea, de specialitate, de care este privata in acest moment si care evident ii agraveaza starea de sanatate si aceasta situatie care creeaza o vatamare suplimentara, decat a unei detentii provizorii," a sustinut avocatul, vineri, in fata presei.