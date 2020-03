Peste 200 de persoane au iesit in strada, in Maramures, sa o sustina pe Sorina Pintea

Ziare.

com

Participantii la miting s-au adunat, joi, in fata Palatului de Justitie din Baia Mare, avand afise cu mesaje precum "O omoara pe Sorina Pintea", "Nu o ucideti pe Sorina Pintea", "Dreptate nu crima", "Sorina Pintea e bolnava", "Sanatate", "Justitie nu umilinta", "Demnitate"."Ne exprimam solidaritatea si sustinerea pentru stoparea abuzurilor si a torturii la care este supusa Sorina Pintea. Suntem impotriva a tot ceea ce inseamna nerespectarea dreptului la o justitie corecta si nu vrem o tara a carei justitie umileste oameni si le afecteaza starea de sanatate. Justitia sa faca dreptate si atat, nu vrem politica in justitie", a spus un partcipant la eveniment.Un altul a spus ca Sorinei Pintea ii sunt incalcate grav drepturi fundamentale cum ar fi sanatatea, demnitatea si chiar dreptul la aparare corecta.La miting a participat si sotul Sorinei Pintea, Ovidiu Goga.Tribunalul Bucuresti a decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitiva. Ea este acuzata ca a luat mita sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, bani ce reprezinta 7% din valoarea unui contract. Avocatii Sorinei Pintea au reclamat faptul ca fostului ministru i-au fost incalcate mai multe drepturi, ca a fost expusa in situatia in care se afla, adusa in catuse la medic si impinsa de un agent din escorta.