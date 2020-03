Sorina Pintea a parasit cu ambulanta Arestul Central

Ziare.

O ambulanta a sosit la sediul Arestului Central si i-a acordat ingrijiri medicale Sorinei Pintea timp de aproximativ 15 minute, informeaza Mediafax.La ora transmiterii stirii, ambulanta cu Sorina Pintea a plecat de la Arestul Central.Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, va fi cercetata sub control judiciar timp de 60 de zile, in dosarul in care este acuzata de luare de mita. Decizia este definitiva.Procesul in care Sorina Pintea a contestat mandatul de arestare preventiva de 30 de zile emis de Tribunalul Bucuresti a durat vineri aproximativ trei ore. Instanta a dat afara din sala de judecata toti avocatii din celelalte cauze, stagiarii si publicul, deoarece aceste procese se judeca in camera de consiliu.La finalul procesului, avocatul Sorinei Pintea, Viorel Mocanu, fost agent guvernamental al Romaniei la CEDO, a explicat ca clienta sa "".Citeste si Ce obligatii are Sorina Pintea in timpul controlului judiciar si cu cine nu are voie sa comunice