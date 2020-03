Pintea afla azi daca scapa de arest. A fost adusa fara catuse la Curtea de Apel UPDATE

Sursa: Ziare.com

Pintea vrea sa plece acasa

Ionut Pintea, baiatul Sorinei Pintea, a venit la Curtea de Apel Bucuresti sa o sustina. El a spus ca a vorbit in aceasta saptamana cu mama sa: "Mi-a spus ca este bine, ca este in regula, ca este tratata corespunzator.""Nu s-a plans niciodata ca are nevoie de bani. Noi traiam simplu, ca orice alta familie de conditie medie din Romnaia. Eu muncesc la o companie privata. Traim normal, ca orice familie normala," a sustinut Ionut Pintea.Potrivit acestuia, Sorina Pintea i-a transmis ca este bine si ca asteapta sa vina acasa.Sorina Pintea a fost adusa in jurul orei 9:00, la Curtea de Apel Bucuresti. Escorta de politie de la arest nu i-a pus catuse atunci cand a adus-o la instanta.Completul care judeca contestia Sorinei Pintea, impotriva masurii arestarii, este format din Risantea Gagescu si Corina Mindrila, fosta Daescu, fosta Gherghisan. Deoarece dosarul se judeca in camera de consiliu, completul a decis ca toti avocatii care intrau in celelalte dosare sa paraseasca sala.Cele doua doamne judecator sunt cunoscute pentru decizii date in dosare mediatizate: Gagescu a fost cea care a hotarat achitarea Marianei Rarinca, acuzata de santajarea Liviei Stanciu, dar si achitarea lui Nicusor Constantinescu, intr-un dosar de coruptie.Mindrila este cunoscuta pentru o decizie inedita, l-a condamnat in prima instanta pe Radu Mazare la 4 ani cu suspendare in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral." Ulterior, Inalta Curte a admis apelul DNA si l-a condamnat definitiv pe fostul primar la 9 ani de inchisoare.Pintea a contestat decizia din 28 februarie luata de Tribunalul Bucuresti, prin care a fost arestata preventiv pentru 30 de zile.Sorina Pintea, manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare, judetul Maramures, este acuzata de DNA de savarsirea infractiunii de luare de mita, in forma continuata."In perioada decembrie 2019 - 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina (...) ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei societati comerciale, in doua transe, sumele de 10.000 de euro si 120.000 de lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentand un procent de 7% din valoarea unui contract de achizitie publica ce avea ca obiect 'proiectarea si executarea lucrarilor de amenajare bloc operator-sala chirurgie cardiovasculara si toracica si spatii adiacente', incheiat in anul 2019 de unitatea spitaliceasca (Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare - n.red.) cu societatea comerciala. Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile sale de serviciu ca manager si ordonator de credite", se arata in ordonanta procurorilor.Conform sursei citate, "in data de 28 februarie 2020, dupa primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc in biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante".