Sorina Pintea este luata din Arestul Central pentru a fi dusa la spital. Va fi internata sub paza

"Medicul din cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva nr 1 a recomandat ca o persoana privata de libertate, in baza unui mandat de arestare preventiva, sa fie internata intr-un spital din Bucuresti, din reteaua publica, pentru a primi ingrijiri medicale de specialitate. Pe parcursul internarii, paza va fi asigurata de Serviciul Independent de Retinere si Arestare Preventiva", a anuntat luni Politia Capitalei.Pintea, aflata in arest preventiv ca urmare acuzatiei de luare de mita, a cerut duminica transferul la un spital din sistemul public, repectiv Spitalul Sfanta Maria.Conform cererii sale, Pintea, care a fost diagnosticata cu dermatomiozita, acuza agravarea starii de sanatate.Prezentand pe scurt simptomele pe care le are, fostul ministru a solicitat transferul sub paza la un spital din sistemul public, indicand Spitalul "Sfanta Maria" si numele medicului sau curant, care ar urma sa ii faca investigatii.Sorina Pintea afirma ca din cauza simptomelor - parestezii faciale si la nivelul membrelor, stari de voma, dificultati de inghitire, senzatia de apasare la nivelul esofagului - o ambulanta a fost solicitata duminica la Arestul Central al Politiei Capitalei . Pintea a primit ingrijiri medicale, nefiind necesara internarea.Ea precizeaza ca i-a fost administrata glucoza intravenos, Ketoprofen si un calmant si ca i s-a facut si un EKG. De asemenea, i-a fost masurata glicemia, care avea valori de 132, desi din cauza starii de sanatate nu putuse manca.Fostul ministru afirma ca unele dintre simptome persista, motiv pentru care solicita internarea intr-un spital public."In aceasta dimineata, la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr 1. a fost solicitata ambulanta, pentru o persoana aflata in arest preventiv", a anuntat Politia Capitalei, care a precizat ca "persoana a primit ingrijiri medicale, fara a fi necesara internarea".Sorina Pintea a anuntat recent ca a fost diagnosticata cu dermatomiozita, o boala in care agresiunea imuna are loc la nivelul vaselor din invelisul conjunctiv al fasciculelor musculare.