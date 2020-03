Sorina Pintea, scoasa din arest pentru un nou consult medical UPDATE Avocatii reclama ca i-au fost incalcate mai multe drepturi

UPDATE 1

"O persoana privata de libertate, in baza unui mandat de arestare preventiva, a fost condusa intr-un centru medical de diagnostic si tratament, din reteaua Ministerului Afacerilor Interne, pentru un consult medical de specialitate", a transmis, marti seara, Politia Capitalei.Sorina Pintea a fost dusa, marti seara, inapoi in Arestul Capitalei, dupa ce a fost la Policlinica MAI pentru consultatii medicale. La iesirea din sediul policlinicii, fostul ministru a refuzat sa vorbeasca cu presa si s-a indreptat direct spre masina de politie care a transportat-o inapoi in arest, informeaza Mediafax.Avocatii Sorinei Pintea au depus o sesizare catre Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti, reclamand faptul ca fostului ministru i-au fost incalcate mai multe drepturi, ca a fost expusa in situatia in care se afla, adusa in catuse la medic si impinsa de un agent din escorta, informeaza MediafaxPotrivit sesizarii, avocatii spun ca au fost incalcate drepturile pacientului si art. 3 CEDO. Avocatii cer sa le fie comunicat "de urgenta" cine sunt cei au efectuat transportul la clinica medicala si ce functii au, dar si cine a dispus comunicarea catre mass-media. De asemenea, aparatorii fostului ministru spun ca Sorina Pintea a fost impinsa de o femeie aflata in escorta.Sorina Pintea, aflata in arest preventiv ca urmare acuzatiei de luare de mita, a cerut si duminica transferul la un spital din sistemul public, repectiv Spitalul Sfanta Maria.Conform cererii sale, Pintea, care a fost diagnosticata cu dermatomiozita, acuza agravarea starii de sanatate.Luni ea a fost transferata la un spital din sistemul public, ca urmare a agravarii starii de sanatate, iar luni seara a revenit in Arestul Central.