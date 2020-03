Pintea cere sa fie transferata la spital, dupa ce i s-a facut rau in arest. Medicii de la Ambulanta au decis ca nu e nevoie - UPDATE

Ziare.

Potrivit unor surse citate de Mediafax, Sorinei Pintea i s-a administrat o perfuzie. Antena3 arata insa ca Pintea cere transferul la un spital din sistemul public, repectiva Spitalul Sfanta Maria, afirmand ca starea de sanatate i s-a agravat. Ea a fost retinuta vineri seara si sambata s-a luat decizia plasarii ei in arest preventiv pentru 30 de zile.Conform cererii sale, citata de News.ro, Pintea, care a fost diagnosticata cu dermatomiozita, acuza agravarea starii de sanatate. Prezentand pe scurt simptomele pe care le are, fostul ministru solicita transferul sub paza la un spital din sistemul public, indicand Spitalul "Sfanta Maria" si numele medicului sau curant, care ar urma sa ii faca investigatii Sorina Pintea afirma ca din cauza simptomelor - parestezii faciale si la nivelul membrelor, stari de voma, dificultati de inghitire, senzatia de apasare la nivelul esofagului - o ambulanta a fost solicitata duminica la Arestul Central al Politiei Capitalei. Pintea a primit ingrijiri medicale, nefiind necesara internarea. Ea precizeaza ca i-a fost administrata glucoza intravenos, Ketoprofen si un calmant si ca i s-a facut si un EKG. De asemenea, i-a fost masurata glicemia, care avea valori de 132, desi din cauza starii de sanatate nu putuse manca.Tribunalul Bucuresti a decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitiva. Ea este acuzata ca a luat de mita sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, bani ce reprezinta un procent de 7% din valoarea unui contract.La inceputul lunii februarie Sorina Pintea anunta pe pagina sa de Facebook (care de vineri nu mai functioneaza), ca a fost diagnosticata cu o boala grava autoimuna si din noiembrie 2019 se afla sub tratament cu imunoglobuline si cortizon.De altfel, imediat dupa ce a venit la Ministerul Sanatatii, Pintea a activat Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene din cauza lipsei imunoglobulinelor. Pintea spunea la inceputul lui februarie ca, daca nu ar fi activat atunci acel mecanism, acum nu ar fi putut sa se trateze in Romania."Stocurile erau zero, de aceea am activat Mecanismul. Cand eram ministru nu stiam ca am aceasta afectiune. Am descoperit-o in 5 noiembrie. Fusesem in 25 octombrie la medic, mi-a spus ca s-ar putea sa am aceasta afectiune, dar m-am gandit ca o sa treaca.In 5 noiembrie am primit rezultatele de laborator, vestea a cazut ca un trasnet. Am realizat cu adevarat ce inseamna sa ai nevoie", spunea atunci Pintea, la Digi24, adaugand ca daca nu ar fi existat in Romania imunoglobuline, ar fi trebuit sa faca doze mai mari de cortizon, care ar fi afectat-o pentru tot restul vietii, efectele cortizonului fiind dramatice.