Nereguli grave in spitalele de psihiatrie: La Sapoca numarul pacientilor depaseste numarul de paturi

DSP Dambovita propune suspendarea activitatii sectiei de Psihiatrie Targoviste

MS, dupa controlul de la Psihiatrie Sapoca: Spital aglomerat, fara firma de paza

"In urma controlului pe care l-am dispus la spitalele de psihiatrie, au fost controlate patru spitale de maxima siguranta, cu 1.805 paturi, 36 de spitale de psihiatrie cu 8.841 de paturi, 91 de sectii de psihiatrie in cadrul spitalelor judetene, cu 5.427 de paturi. In total, 16.073 de paturi de psihiatrie la nivelul tarii.(...) Precizez ca, in urma tuturor controalelor, au fost luate masuri. Acolo unde a fost cazul si existau suspiciuni de natura penala aceste rapoarte au ajuns la Parchet, dar acolo unde nu existau suspiciuni rezonabile am considerat ca nu trebuie sa incarcam munca parchetelor", a afirmat Pintea, citata de Agerpres.Ea a precizat ca au fost aplicate 115 sanctiuni contraventionale, 48 de amenzi, 67 de avertismente, si in unele cazuri s-au dat termene de remediere pana in 31 decembrie."Este primul control de acest fel, in sensul ca, pentru prima data, s-a stipulat foarte clar ca se verifica (sic!) calitatea actului medical. DSP aveau abilitatea sa verifice aceste aspecte, dar am stabilit noi proceduri, astfel incat avem un prim raport.Imediat dupa tragedia de la Sapoca, am declansat control la toate unitatile de psihiatrie din tara", a aratat Sorina Pintea.Pintea a precizat ca reprezentantii DSP Dambovita au propus suspendarea activitatii sectiei de Psihiatrie din cadrul Spitalului din Targoviste, unde au fost gasite probleme in urma controalelor."Sambata am primit un document prin care Directia de Sanatate Publica propune suspendarea activitatii pana la remedierea neconformitatilor. Am avut o discutie cu cei de acolo, cei de la Spitalul Judetean au contestat oarecum masura, urmand ca neconformitatile sa fie remediate in cel mai scurt timp.Aprobam o suspendare in momentul in care putem gasi solutii viabile pentru pacienti", a spus Pintea, citata de Mediafax.La sectia de Psihiatrie a Spitalului din Targoviste au fost gasite lenjerii si paturi degradate, camere de supraveghere nefunctionale si conditii de igiena precare.In urma controlului din cele trei sectii ale Spitalului de Psihiatrie de la Sapoca s-a descoperit ca numarul pacientilor internati depaseste numarul de paturi, iar unitatea medicala nu are contract cu o firma de paza."La psihiatrie 1 si 2 se deruleaza lucrari de reamenajare a pavimentelor, s-a constatat degradarea conditiei de mediu la nivelul spatiului. In toate cele trei sectii nu se respecta normele de amplasare a paturilor, adica numarul maxim de paturi pe saloane (...).In unele compartimente numarul pacientilor internati depaseste numarul paturilor aprobate prin structura, nu se respecta numarul grupurilor sanitare aferente, nu exista contract cu o firma de paza, paza se efectueaza cu personal de paza propriu. In ceea ce priveste verificarea normelor speciale de ingrijire, s-a constatat ca exista camere de izolare a pacientului in toate cele trei sectii, dar nu indeplinesc in totalitate conditiile din Ordinul ministrului Sanatatii nr. 488/2016 si art. 8, alin. 5", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, citat de Mediafax.Amintim ca in acest spital, la sfarsitul lunii august, un barbat in varsta de 38 de ani din localitatea Sageata, judetul Buzau, a atacat cu un stativ, 13 pacienti ai Spitalului de Psihiatrie Sapoca. Sapte dintre acestia au murit.