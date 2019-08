Alexandru Cumpanasu cere control la Institutul de Medicina Legala. Replica ministrului Pintea

Ziare.

"Nu stiu ce contine plangerea (lui Alexandru Cumpanasu - n.r.) . Voi merge la Ministerul Sanatatii, am stabilit o intalnire cu domnul Alexandru Cumpanasu pentru depunerea acestei petitii. Voi vedea ce contine aceasta petitie, dar insist: din punct de vedere legal, Ministerul Sanatatii administreaza INML si nu pot sa fac altfel de verificari decat acestea. Pot sa fac un control din punct de vedere administrativ", a spus Pintea la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu".Intrebata daca apreciaza ca ar fi necesar un control la INML, Pintea a raspuns: "Eu cred ca ar fi bine sa lasam specialistii sa isi faca treaba".Marti, Alexandru Cumpanasu a scris pe Facebook ca va depune la Ministerul Sanatatii o solicitare pentru efectuarea unui control la Institutul de Medicina Legala, "care sa identifice aceste scurgeri halucinante de informatii false, dar si respectarea procedurilor administrative in procesul de comunicare publica sau a administrarii expertizelor".Reactia sa a venit ca urmare a unui comunicat de presa transmis de INML, care preciza ca in cazul de la Caracal se continua "cu celeritate" activitatile specifice de expertiza medico-legala si activitatile specifice de laborator antropologice si genetice pentru obtinerea unor date medico-legale complete si ca, "pentru a completa datele-medico legale in interesul justitiei", se desfasoara un proces de reesantionare si de reluare a analizelor ADN, proces care va continua, chiar daca materialul osos avut la dispozitie este in stare avansata de degradare.