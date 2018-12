Angajatii din Sanatate ameninta cu greva generala, ministrul Sorina Pintea promite cresteri salariale

Ziare.

"Personalul medical a primit majorarile aferente anului 2022. De aceea, cred ca exista aceste temeri, pentru ca intr-adevar, personalul auxiliar - ingrijtoare, infirmiere - nu a beneficiat de majorari aferente anului 2022. Dar cresterea veniturilor salariale, conform Legii salarizarii, se va realiza corespunzator", a declarat ministrul Sanatatii , Sorina Pintea, la Antena3.Precizarile vin dupa ce sindicalistii din Federatia Solidaritatea Sanitara au anuntat, sambata, ca vor demara proteste in cazul in care Guvernul va adopta o OUG prin care veniturile salariale vor fi inghetate si nu vor beneficia de cresteri in anul 2019, ei adaugand ca pot ajunge chiar la greva generala."Daca Guvernul nu-si onoreaza obligatiile fata de salariati vom declansa proteste! Consiliul de Coordonare al Federatiei "Solidaritatea Sanitara", intrunit in perioada 14-15.XII.2018, a decis mobilizarea pentru proteste in situatia in care Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care veniturile salariale ar fi inghetate la nivelul lunii decembrie 2018, respectiv daca salariatii nu vor beneficia de cresterea salariala la care au dreptul legal pentru anul 2019 incepand cu luna ianuarie 2019. Protestele vor viza un raspuns proportional din partea salariatilor: daca se ajunge la situatia promovarii unui act normativ de inghetare a salariilor in perioada sarbatorilor masurile de protest pot fi declansate in aceeasi perioada, amploarea protestelor si formele de manifestare fiind corelate cu nivelul de afectare a intereselor angajatilor", au transmis reprezentantii Federatiei Solidaritatea Sanitara, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, in situatia in care cresterea salariilor incepand de la 1 ianuarie 2019 nu va fi stabilita prin legea bugetului de stat, ei cer Guvernului adoptarea unui act normativ in regim de urgenta care sa asigure acordarea acestui drept salariatilor. Sindicalistii anunta ca se poate ajunge la greva generala."Reamintim ca la ora actuala sistemul public de sanatate este marcat de puternice convulsii sociale generate de introducerea unor ritmuri diferite de crestere a salariilor de baza intre diferitele categorii de personal. Aceasta masura a fost adoptata de Parlament prin legea 153/2017 la initiativa Guvernului, impotriva solicitarilor consecvente ale Federatiei "Solidaritatea Sanitara ca cresterile salariale sa se aplice tuturor categoriilor de salariati simultan, ea afectand in mod negativ buna functionare a sistemului sanitar. Avand in vedere ca suntem in perioada negocierii Contractului colectiv de munca la nivel de sector sanitar si multe dintre drepturile salariatilor fac parte din solicitarile pe care Federatia "Solidaritatea Sanitara" le are in cadrul acestei negocieri, in cazul neonorarii asteptarilor firesti ale salariatilor, create de angajamentele Guvernului, protestele vor merge pana la greva generala", mai spun sindicalistii.