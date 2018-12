Asistente si infirmiere cu stafilococ auriu si la maternitatea Ploiesti. Pintea spune ca totul este sub control

45 de copii infectati la Giulesti

Ziare.

com

Ministrul a confirmat ca respectivele persoane au fost depistate pozitiv la analize, dar spune ca nu este niciun pericol."Au fost testate 79 de persoane din personalul medical, 7 au iesit pozitiv. Testele pe suprafete si in aer au iesit negative, sunt curate. Semn ca daca se respecta toate regulile de igiena nu se contamineaza", a declarat Sorina Pintea la Antena 3, amintind ca de la 1 ianuarie controalele vor fi extinse in toata tara.Ministrul a precizat ca reprezentantii Directiei de Sanatate Publica s-au autosesizat si au facut un control, fara sa il mai astepte pe cel anuntat de Ministerul Sanatatii pentru data de dupa 1 ianuarie.Referitor la faptul ca reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica au inceput sa se autosesizeze, ministrul a spus ca i se pare "un lucru extraordinar".Amintim ca sapte asistente medicale si infirmiere de la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti au fost depistate pozitiv la analizele pentru stafilococul auriu "Aceste sapte asistente si infirmiere descoperite cu stafilococul auriu vor sta acasa. Toata lumea il are in corp, la unii este activ, la altii nu. In spital nu au fost gasite probleme. A fost tot spitalul verificat, s-au luat probe de la pat, noptiere, dotari medicale, pereti. Nu a fost descoperit nimic", a declarat Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader.Situatia vine dupa ce Maternitatea Giulesti din Capitala a fost inchisa 3 saptamani dupa ce 45 de bebelusi au luat din spital stafilococul auriu. Si atunci autoritatile si conducerea maternitatii sustineau ca situatia e sub control si au incercat initial sa dea vina pe parinti casi-ar fi imbolnavit copiii."Primaria Municipiului Bucuresti si Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie 'Panait Sarbu' resping ferm acuzatiile aparute in presa referitoare la presupusa infectare a celor 10 nou-nascuti si solicita rectificarea informatiilor eronate, conform prezentelor precizari. Astfel, o minima documentare si solicitarea unui punct de vedere oficial ar fi fost suficiente pentru a evita raspandirea de informatii false, menite sa dezinformeze opinia publica", acuza Pimaria Capitalei intr-un comunicat din data de 28 noiembrie.Urmatoarea zi aveam sa aflam ca 11 angajati au fost depistati cu stafilococ auriu si maternitatea e inchisa internarilor pana la rezolvarea situatiei.Insa chiar si in fata acestei situatii, conducerea maternitatii a continuat sa-si asume vina si a contestat decizia Directiei de Sanatate Publica. Ba chiar purtatorul de cuvant a amenintat parintii sa se gandeasca de doua ori inainte sa dea in judecata institutia."Este optiunea fiecaruia sa dea in judecata. Sincer, nu prea vad pentru ce ar putea sa dea in judecata, dar este optiunea fiecaruia. Numai ca parintii si pacientii din Romania ar trebui sa fie atenti cu acest dat in judecata. Ei, daca vor da in judecata personalul tot timpul, personalul va pleca in strainatate unde este aparat de legi. (...) Parintii trebuie sa-si caute dreptatea in momentul in care exista ceva clar. In momentul in care avem dovada certa", a declarat pe 30 noiembrie Doru Pana, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu".Intre timp, insa, numarul bebelusilor infectati crestea. Conducerea a asteptat sa treaca Centenarul, pe motiv ca nu gaseste echipa de lucru, dupa care s-a apucat sa zugraveasca. Televiziunile de stiri au prezentat imagini in care medici si asistente ajutau la zugravit si specialisti care explicau cum, chiar in acele momente, ajuta, de fapt, la raspundirea infectiei.Din nou, conducerea a negat orice acuzatii sau probleme: "Mor si oamenii din cand in cand, si bacteriile mor din cand in cand, nu sunt vesnice... Ca sa facem cum spuneti voi, sa decopertam tot, e mai ieftin sa schimbam spitalul. Ii dam foc si facem altul! Peste un timp, cand apar bacterii, iar dam foc... Nu se poate! Pe masura ce spitalul se elibereaza, in toate compartimentele facem dezinfectie. Din proprie initiativa, mai ales ca oricum trebuia sa facem o zugravire, ne-a venit manusa ca e inchis spitalul", le-a spus Ovidiu Moisa, managerul Maternitatii Giulesti, jurnalistilor, precizand ca vopseaua folosita contine o substanta biocida, care omoara germenii."Nu inseamna ca ii omoara pe vecie", a subliniat insa Moisa.