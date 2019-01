Cand aflam daca va fi declarata epidemia de gripa in Romania si ce inseamna ea

Ziare.

com

Aceasta ar putea fi anuntata marti, cand Institutul National de Sanatate Publica va comunica ultimele informatii legate de imbolnaviri si de virulenta virusului."Daca vom avea trei saptamani la rand saptamana epidemica, cu siguranta vom lua aceasta decizie. De aceea am si cerut Institutului National de Sanatate Publica ca in ziua de marti sa publice situatia la nivel national, astfel incat sa putem lua deciziile care se impun, cat mai repede", a anuntat ministrul Sanatatii Sorina Pintea, intr-o interventie la Digi24.In ceea ce priveste suspendarea cursurilor scolare, decizia se poate lua punctual de catre Inspectoratul Scolar, in colaborare cu cel de sanatate publica, acolo unde este necesar."Opinia mea personala este ca ar trebui sa se ia masurile cele mai dure in acest moment, pentru ca situatia este ingrijoratoare. (...) Inspectoratele scolare transmit directiilor de sanatate publica numarul de imbolnaviri din scolile respective si anunta ca pot sa suspende cursurile. Deci, nu este necesara interventia Ministerului Sanatatii in acele situatii", a mai explicat ministrul Sanatatii.Sorina Pintea a prezentat si situatia stocurilor de vaccin: astfel, in acest moment mai exista aproximativ de 24.000 de doze in stoc, dar Ministerul Sanatatii a luat decizia suplimentarii, astfel incat saptamana viitoare ar urma sa mai ajunga la cabinetele medicilor de familie inca 25.000 de doze."Mentionez ca achizitia s-a facut pe baza estimarilor trimise de catre directiile de sanatate publica, la solicitarea medicilor de familie. As vrea sa atrag atentia ca, totusi, aceste suplimentari ar fi fost necesar a fi cerute inca din decembrie, pentru ca necesita niste proceduri", a mai spus ea.Ministrul a subliniat ca aceste vaccinuri sunt destinate pacientilor din grupele de risc, care beneficiaza de ele in mod gratuit. Restul populatiei trebuie sa-si achizitioneze vaccinul din farmacii.Un numar de 34 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.In Bucuresti, au fost confirmate 85 de cazuri de gripa la copii de gradinita, de scoala sau liceeni, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marina Manea.Miercuri, USR i-a solicitat ministrului Sanatatii "sa declare epidemie de gripa" pentru a opri raspandirea acesteia, iar coalitiei PSD-ALDE-UDMR "sa deblocheze de urgenta Legea Vaccinarii".