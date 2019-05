Cazul traficantilor de peste: Dragnea acuza, Pintea spune ca nu s-a plans nimeni de intoxicatie cu metale grele

Ziare.

"Am aflat si eu din presa ce s-a intamplat, acele perchezitii la mafia pestelui. Am discutat cu specialistii si noi vom face un comunicat, dar ideea este urmatoarea: intoxicatia cu metale grele se produce dupa un consum indelungat de produse care au in componenta metale grele. Daca nivelul metalelor grele era foarte mare, probabil ca nici pestii nu ar mai fi trait, dar este nevoie sa avem toate datele, adica analiza toxicologica a apelor, a carnii de peste.De aceea, Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii va lua legatura cu cei de la Agricultura pentru a putea discuta aceste aspecte, dar in acest moment nu exista pericol. Nu s-a prezentat nimeni la camerele de garda cu simptome privind intoxicatia cu metale grele, deci nu cred sa fie probleme in acest moment", a declarat Sorina Pintea.Politistii au executat, marti dimineata, in mai multe judete din tara, peste o suta de perchezitii domiciliare privind anihilarea unui grup infractional organizat in domeniul pescuitului , la nivel international, fiind confiscate peste 30 de tone de peste impropriu consumului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.Potrivit sursei citate, dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta si, avand in vedere complexitatea cauzei, precum si caracterul transfrontalier, cazul a fost deschis la nivelul EUROJUST, fiind efectuate anchete in Italia, Spania, Franta, Ungaria si Portugalia, coordonate direct de EUROJUST si EUROPOL.Gruparea, formata din sute de persoane (romani, francezi, italieni si maghiari), ar fi creat un adevarat mecanism pentru procurarea ilegala a pestelui, din afara tarii, pentru transportul acestuia si, ulterior, pentru comercializarea lui in Romania. Ea nu functiona dupa un sistem piramidal, dimpotriva, actiona pe mai multe paliere, la nivelul carora erau constituite grupuri distincte, in functie de obiectul de activitate (braconaj piscicol / transport marfa / comercializare etc.).Perchezitiile au avut loc la scurt dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca tarile din Vestul Europei, unde apele sunt poluate, trimit peste contaminat in Romania.