Ce a facut ministrul Sanatatii cand a aflat ca un copil muscat de capusa a fost plimbat 6 ore intre spitale

"Luni seara, pe la 23:00, am facut o vizita inopinata la Spitalul Grigore Alexandrescu la Unitatea Primiri Urgente (UPU) . In general problema urgentei in Bucuresti e o problema majora, voiam sa vad care sunt timpii de asteptare, cum sunt primiti pacientii...Au venit niste parinti la mine acolo, eram in sala de asteptare, si mi-au spus ca sunt cu copiii, muscati de capuse, ca au fost la Matei Bals, unde li s-a prescris o reteta, au fost trimisi la Grigore Alexandrescu sau la Marie Curie pentru a li se extrage capusa. 4-6 ore, nici nu mai stiu.Si norocul meu, sincer, de garda era sefa UPU, doctorita Petrisor (dr Elena Petrisor - n.red.), care mi-a spus 'noi nu avem competente sa scriem antibiotice'. Zic aveti competente. 'Dar n-avem protocol pentru muscatura de capusa'.Ieri (marti - n.red.) dupa amiaza am convocat managerii spitalelor Bals, Grigore Alexandrescu, Marie Curie, Babes si am spus ce facem, hai sa rezolvam problema, nu mai plimbam copiii.Prof. Streinu Cercel mi-a trimis dimineata (miercuri - n.red.) un protocol, daca e nevoie sa ne acoperim de documente ne acoperim, apropo de faptul ca facem medicina defensiva, pe care il vom repartiza unitatilor de primiri urgenta si vom face si publicitate astfel incat copiii, adultii, muscati de capuse sa poata sa mearga in UPU unde exista chirurgie sa poata fi extrase capusele.O problema minora, dar nu s-a comunicat. Asupra cui se resfrange? Asupra pacientilor, plimbam copiii 6 ore jumate Bucurestiul, ploua, era o vreme ... nu se astepta nimeni sa fiu acolo. Dar, domnilor doctori, sistemul de sanatate e ca o echipa multidisciplinara, daca nu comunicam nu o sa putem face nimic", a povestit miercuri Sorina Pintea la conferinta "Preventia in sanatate, de la deziderat la fapte", organizata de DC Medical.Ulterior, spre seara, ea a postat pe pagina de Facebook ca protocolul este gata si va fi distribuit de joi tuturor unitatilor medicale.