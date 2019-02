Ce spun medicii de familie si ministrul Sanatatii despre "Programul vitamina D" dorit de Dragnea

Ziare.

Ministrul a tinut sa precizeze ca, inainte ca o astfel de propunere sa fie inaintata, specialistii din minister analizeaza foarte bine care sunt nevoile din sistem."In general, cand se propun programe pentru sanatate, au loc foarte multe discutii cu specialistii, ca ei sunt cei care spun care sunt nevoile din sistem si ce ar trebui sa facem sa corectam. Programul Guvernului pe sanatate se axeaza pe programe de preventie si programe curative.In ceea ce priveste vitamina D, specialistii spun ca la nivelul populatiei Romaniei circa 65% dintre noi pot sa sufere de un deficit sau de o insuficienta a vitaminei D", a spus Pintea la Antena3, fara a indica exact sursa acestor date.Ministrul a adaugat ca analiza care determina nivelul de vitamina D se efectueaza doar in unitatile private si ca "Guvernul isi propune sa finanteze acest tip de analiza si medicatia necesara corectarii nivelului inadecvat".Intrebata despre ce probleme ar cauza o astfel de deficienta, Pintea a explicat ca la copii lipsa de vitamina D poate sa duca la rahitism, iar la "adolescenti, la femei, la varstanici poate sa duca la probleme legate de osteoporoza, de unele forme de cancer, poate sa genereze predispozitii pentru unele forme de cancer la prostata, la san".Ministrul a comentat si faptul ca Vlad Mixich, fost consilier al lui Vlad Voiculescu, ministru al Sanatatii in guvernarea tehnocrata, a scris pe Facebook ca "Organizatia Mondiala a Sanatatii spune in prezent ca NU exista suficiente date care sa dovedeasca ca suplimentele de vitamina D acordate copiilor prin programe in masa chiar sunt eficiente in a preveni malnutritia. Deci Organizatia Mondiala a Sanatatii NU recomanda deocamdata astfel de programe!".Pintea nu a vrut sa discute foarte mult despre postarea lui Mixich, dar a precizat ca "lucrurile sunt foarte complexe si eu nu cred ca o postare pe Facebook poate sa denatureze atat de mult incat sa creeze polemici legate de o chestiune foarte normala".Intrebata despre ceea ce va urma, Pintea a spus ca in perioada urmatoare "comisiile de specialitate vor analiza grupele de risc la nivelul populatiei Romaniei. Grupele de risc in care vor fi incluse urmatoarele categorii: varstnicii, femeile aflate la premenopauza, adolescentii, copiii. Vor analiza criteriile de eligibilitate, apoi aceste categorii vor beneficia de aceasta analiza, care va fi decontata. Vreau sa precizez ca in programul investitional de anul acesta al Ministerului Sanatatii este cuprinsa aparatura necesara pentru a face aceasta analiza".Rodica Tanasescu, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina a Familiei, a salutat anuntul ministrului Pintea, de a introduce aceasta analiza pe lista celor gratuite."Vreau sa ii multumesc dnei ministru ca de ani de zile solicitam aceste analize pe lista de investigatii ca sa le recomandam pacientilor cu risc. Iata ca acest lucru va fi posibil", a spus ea.Referitor la procentul vehiculat de ministru, conform caruia 65% din populatia Romaniei ar putea avea deficienta sau o insuficienta a vitaminei D, Tanasescu a spus ca nu poate comenta acest lucru."Ca sa putem spune acest lucru, trebuie sa putem investiga populatia. Dintre pacientii pe care eu am reusit sa ii investighez sunt destul de multi, mai ales in grupele de risc, si nu ma refer in primul rand la copii, ci si la persoane varstnice si din alte grupe care sufera de osteoporoza sau alte afectiuni. Osteoporoza, printre altele, e determinata si de deficitul de vitamina D", a continuat vicepresedintele SNMF.Amintim ca Liviu Dragnea a declarat, duminica, ca a rugat-o pe Viorica Dancila sa analizeze posibilitatea reducerii sumelor alocate serviciilor secrete si sa le redistribuie pentru sanatate. El a precizat ca banii ar putea fi investiti in programe prin care copiii sa primeasca vitamina D.