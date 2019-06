5 spitale din Bucuresti sunt atacate informatic. Au fost afectate internarile, dar si salariile medicilor

nu deschideti fisierele primite prin e-mail decat in situatia in care cunoasteti expeditorul, iar in cazul unei suspiciuni adresati-va personalului de specialitate;

evitati accesarea "ofertelor " irezistibile din mediul online, indiferent de forma prin care le primiti (email, whatsapp, messenger, facebook etc.);

asigurati-va ca aveti un backup al fisierelor pe un dispozitiv care nu este conectat la retea;

asigurati-va ca dispozitivele pe care le utilizati atunci cand navigati online sunt updatate si au instalate solutii de securitate (firewall, antivirus, antimalware etc.);

apelati numarul unic 1911 pentru raportarea acestor incidente.

"Avem informatia ca exista atacuri cibernetice la cinci spitale din Bucuresti. Victor Babes stim sigur ca este afectat, pe celelalte le identificam. Am transmis si la Directiile de Sanatate din tara sa ne spuna daca sunt spitale afectate", a declarat Sorina Pintea.Ministrul Sanatatii a precizat ca in spitalele afectate de atacul cibernetic activitatea este afectata. Mai exact, internarile si externarile se fac cu mare dificultate, iar retetele sunt eliberate cu intarziere, din cauza ca toate procedurile se efectueaza acum manual.Si plata salariilor medicilor ar putea fi afectata, dar Sorina Pintea da asigurari ca nu exista riscul ca acestea sa nu fie acordate."Este ingreunata activitatea din spitale, se fac greu internari, externari, retetele se dau cu mare dificultate. Sunt si probleme cu privire la salarizare. Sunt in pericol datele privind acordarea salariilor, nu exista riscul sa nu se dea, pentru ca toate procedurile se fac de mana, dar va dati seama cat e de munca", a subliniat ministrul Sanatatii.Totodata, Sorina Pintea a anuntat ca Ministerul Sanatatii va face o plangere la DIICOT pentru spitalele aflate in subordinea sa, afectate de atacurile cibernetice."Ministerul Sanatatii nu are competente decat pentru sptialele din subordine. Asteptam sa vedem ce spitale sunt afectate, care se afla in subordinea noastra si apoi vom face plangere la DIICOT.Pentru celelalte spitale, autoritatea locala si spitalul au obligatia sa faca aceste plangeri", a spus Pintea.Ministrul Sanatatii a subliniat ca, pana in acest moment, nu a existat nicio cerere de rascumparare din partea hackerilor. Insa, afirma Pintea, in trecut au existat astfel de cazuri, dand exemplul unui spital din Maramures care in urma cu cativa ani a platit 10.000 de euro pentru recuperarea datelor."Nu s-a cerut rascumparare. Insa in 2017 a avut loc un atac informatic la un spital din Maramures, Sighetu Marmatiei. S-au identificat hackerii respectivi, erau din alta tara, s-a platit suma de 10.000 de euro. S-a luat legatura cu Curtea de Conturi. 10.000 de euro sunt nimic fata de datele stocate acolo", a completat Pintea.Ministrul Sanatatii a tinut sa sublinieze ca nu a fost afectat sistemul informatic comun al spitalelor, ci sistemele proprii."Exista un sistem informatic comun, SIUI, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Pe langa acest sistem informatic comun, fiecare spital are sistemul informatic propriu, cu care gestioneaza datele din spitalul respectiv.Teoretic, sistemul informatic al fiecarui spital ar trebui sa aiba mentenanta asigurata 24 de ore din 24. Aceste sisteme proprii au fost atacate, nu SIUI", a mai afirmat Sorina Pintea.Ministrul Sanatatii a enumerat si masurile ce pot fi luate de spitale pentru a preveni infectarea cu aceste tipuri de aplicatii malitioase, masuri publicate de Centrul national de raspuns la incidente de securitate cibernetica (CERT-RO):