Criza de imunoglobulina: Ministerul Sanatatii activeaza mecanismul de protectie civila, cerand ajutorul tarilor din UE

Mai exact, in urma declansarii mecanismului, tara noastra va putea cere sprijinul tarilor din UE pentru a face rost de acest medicament."Am facut toate eforturile necesare pentru a rezolva aceasta problema. Statul roman a suspendat clawback pentru acest produs pentru o perioada de doi ani si totusi nu s-a intamplat nimic, pe 6 februarie am anuntat ca vom apela si la acest mecanism.Pentru martie nu se preconizeaza sa intre nicio fiola, iar in aprilie am ceva promisiuni, dar nu mai cred. Prin urmare", a anuntat ministrul, luni seara, la Antena 3.Ulterior, decizia a fost publicata si pe site-ul Ministerului Sanatatii Sorina Pintea anuntase inca de la inceputul lunii februarie ca ia in calcul activarea mecanismului de protectie civila al UE in criza imunoglobulinei Ministrul Sanatatii spunea atunci ca parte din vina apartine si producatorilor de medicamente."Este si vina producatorilor, care chiar daca au beneficiat de eliminarea taxei de clawback, suspendarea pe o perioada de doi ani de zile, nu au facut nimic pentru noi. Au notificat ca nu vor mai aduce imunoglobulinele, dar atat. Nimeni nu i-a mai sanctionat si nu i-a mai intrebat nimic", afirma Pintea.Mecanismul de protectie civila al Uniunii Europene este un instrument institutit de Comisia Europeana incepand din 2010, pentru o gestionare eficienta a dezastrelor.Acest mecanism actioneaza impreuna cu finantarea UE in domeniul ajutorului umanitar pentru a raspunde necesitatilor care apar in urma unui conflict sau a unei catastrofe.Un exemplu cand acesta a fost activat a fost in cazul epidemiei de Ebola care a izbucnit in 2014.Aceasta solutie extrema a fost avansata si de europarlamentarul Monica Macovei. Ea arata ca in decembrie i-a scris comisarului european pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis si i-a explicat situatia critica in care se afla pacientii cu boli de imunitatein Romania.In raspunsul sau, "comisarul european preciza si ce poate face Guvernul Romaniei in aceasta situatie: activarea Mecanismului de Protectie Civila al UE, contactarea directa a producatorilor care fabrica imunoglobulina pentru a restabili neintarziat aprovizionarea, introducerea restrictiilor de export pentru medicamentele ale caror stocuri risca sa se epuizeze, cresterea numarului si diversificarea produselor aflate in sistemul compensat, pentru a asigura mai multi furnizori pe piata nationala, reorganizarea Centrului de Transfuzie Sanguina, care poate deveni o sursa locala de imunoglobulina, solicitarea de asistenta tehnica prin intermediul Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale (SSRS), pe baza unei cereri adresate Comisiei Europene", a detaliat Macovei, intr-un comunicat.