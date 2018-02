Criza de imunoglobulina: Ministrul Sanatatii vrea sa declanseze mecanismul de protectie civila al UE, activat in caz de razboaie si catastrofe

Doi pacienti au surzit pentru ca n-au avut tratament

Despre multe crize din sanatate Pintea admite ca sunt cauzate si de oamenii din sistem, care s-au resemnat, dar sustine si ca a gasit in minister oameni care isi doresc ca lucrurile sa nu mearga bine. Ministrul nu a dat insa detalii, spunand ca la acest moment "nu vrea sa spuna mai multe"."Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor. Maine la sediul Agentiei Nationale a Medicamentului am o intalnire cu producatorii,. Voi informa premierul, vom face tot ceea ce trebuie astfel incat pacientii sa aiba aceste medicamente. In acest moment avem stocuri care nu ne ajung, aprovizionarea nu merge cum ar trebui.. Astazi am inteles exact ce se intampla", a spus Pintea, la Antena3.Ministrul Sanatatii spune ca parte din vina apartine si producatorilor de medicamente."Este si vina producatorilor, care chiar daca au beneficiat de eliminarea taxei de clawback, suspendarea pe o perioada de doi ani de zile, nu au facut nimic pentru noi. Au notificat ca nu vor mai aduce imunoglobulinele, dar atat. Nimeni nu i-a mai sanctionat si nu i-a mai intrebat nimic. Voi avea o intalnire cu dansii maine. probabil ca vor incerca un santaj, 'sa crestem preturile'. Sigur, daca e legal se poate orice", a adaugat Pintea.Aceasta a sustinut ca ministerul nu ar fi sesizat de medici atunci cand un medicament lipseste, dar a recunoscut si ca sistemul informatic nu functioneaza. Mai mult, Pintea sustine ca in minister a identificat oameni care isi doresc ca lucrurile sa nu functioneze."Pana la urma lucrurile le vom rezolva, dar sincopele acestea nu sunt normale. Adica eu consider ca in acest moment nu suntem tratati ca un partener egal si voi incerca sa aflu maine de ce. Nu este doar vina noastra, este si vina producatorilor. Vina noastra este ca nu suntem consecventi", a mai spus noul ministru al Sanatatii."Important ar fi sa fim sesizati, Ministerul Sanatatii. Exista un telefon la care medicii sa sune. Mi s-a spus ca functioneaza, de 7 zile sunt la minister si nu a sunat nimeni. Pe site-ul medicamente lipsa era semnalat. Avem un sistem informatic implementat, care are un nivel de alerta daca stocurile scad sub nivelul normal, dar care nu functioneaza. Maine la 08:30 o sa aflu a cui e exact vina. (...) Sunt oameni in minister care isi doresc ca lucrurile sa mearga gresit", a acuzat ministrul, fara sa dea insa detalii.Despre problema imunoglobulinelor, Pintea spune ca joi dimineata vor fi primite 600 de fiole iar saptamana viitoare alte 2.125.Vicepresedintele Asociatiei Pacientilor cu Imunodeficiente Primare, Otilia Stanga, a dezvaluit zilele acestea ca doi pacienti si-au pierdut deja auzul, din cauza lipsei de imunoglobuline, dupa ce la finalul anului trecut, o femeie din judetul Alba a murit pentru ca nu a aprimit la timp tratamentul.Pe 20 ianuarie era asteptata o noua transa de tratamente, insa aceasta nu a fost livrata, a declarat Stanga la Europa FM Ea a explicat ca aceste medicamente ar fi trebuit comandate cu sase luni inainte de statul roman, pentru ca procesul de productie este unul de durata. Totodata, ea atrage atentia ca tratamentele sunt foarte scumpe si ca, practic, daca nu sunt asigurate de stat, bolnavii sunt condamnati pentru ca nu si le pot permite.Mecanismul de protectie civila al Uniunii Europene este un instrument institutit de Comisia Europeana incepand din 2010, pentru o gestionare eficienta a dezastrelor.Acest mecanism actioneaza impreuna cu finantarea UE in domeniul ajutorului umanitar pentru a raspunde necesitatilor care apar in urma unui conflict sau a unei catastrofe.Un exemplu cand acesta a fost activat a fost in cazul epidemiei de Ebola care a izbucnit in 2014.Aceasta solutie extrema a fost avansata luni si de europarlamentarul Monica Macovei . Ea arata ca in decembrie i-a scris comisarului european pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis si i-a explicat situatia critica in care se afla pacientii cu boli de imunitatein Romania.In raspunsul sau, "comisarul european preciza si ce poate face Guvernul Romaniei in aceasta situatie: activarea Mecanismului de Protectie Civila al UE, contactarea directa a producatorilor care fabrica imunoglobulina pentru a restabili neintarziat aprovizionarea, introducerea restrictiilor de export pentru medicamentele ale caror stocuri risca sa se epuizeze, cresterea numarului si diversificarea produselor aflate in sistemul compensat, pentru a asigura mai multi furnizori pe piata nationala, reorganizarea Centrului de Transfuzie Sanguina, care poate deveni o sursa locala de imunoglobulina, solicitarea de asistenta tehnica prin intermediul Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale (SSRS), pe baza unei cereri adresate Comisiei Europene", a detaliat Macovei, intr-un comunicat.