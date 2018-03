Criza de imunoglobulina: Sorina Pintea versus producatori si distribuitori. Cine e de vina?

Ce spun producatorii

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca vinovati de criza de imunoglobulina din tara se fac distribuitorii, pentru ca nu si-au respectat promisiunile si au pus ministerul in fata faptului implinit."In acest moment, noi nu detinem nicio doza de imunoglobulina. (...) In 14 februarie, m-am intalnit cu o parte din distribuitori si promisiunile au fost altele. Declaram chiar la un moment dat ca urmeaza sa intre 1.600 de doze. Au intrat acele doze si spre sfarsitul saptamanii trecute m-au informat ca din motive obiective nu mai pot sa asigure cantitatea promisa pentru luna martie. (...) Am fost anuntati ca nu mai primim nicio fiola, nu am avut incotro si a trebuit sa apelam la o masura extrema. Va fi si un semnal de alarma pentru toti cei care au afaceri cu statul roman", a explicat Pintea, intr-un interviu acordat Europa FM Intrebata de moderatorul emisiunii daca va actiona in judecata distribuitorii, Sorina Pintea a spus ca va respecta legea."Pot sa va asigur ca voi respecta legea", a subliniat ministrul Sanatatii.Ea a afirmat ca solutia este producerea imunoglobulinei la Institutul Cantacuzino, nu cumpararea ei din alte tari.Ministrul a mai aratat ca marea problema la institut in acest context este lipsa specialistilor."Piata are nevoie de mai multa imunoglobulina. Solutia nu este sa cumparam imunoglobulina, ci sa o producem. Va trebui sa facem ceva pentru ca este foarte dificil sa depinzi de niste preturi, sa depinzi de distribuitori sau producatori. Institutul Cantacuzino ar trebui sa redevina ceea ce a fost. Exista vointa politica, asta este foarte important. Exista si dorinta Ministerului Apararii Nationale si a Ministerului Sanatatii", a declarat Sorina Pintea pentru Europa FM.Producatorii de medicamente spun ca au incercat in repetate randuri sa ia legatura cu Guvernul si cu Ministerul Sanatatii, pentru a gasi solutii mai rapide la criza medicamentelor deficitare, cum e imunoglobulina, dar nu au primit niciun raspuns."Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul Sanatatii pentru a le oferi suportul producatorilor locali de a gasi solutii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde exista mai multi producatori, cand cu crizele clonazepam (Rivotril) si imunoglobulina.Am contactat prin intermediul presei cancelaria prim-ministrului pentru gasi solutii de a produce local medicamente deficitare. Din septembrie si pana acum, cu siguranta am fi gasit o sursa de imunoglobulina, chiar si poate neautorizata inca in Romania, dar macar am fi reusit sa aducem ceva. Nimeni nu ne-a contactat inapoi, ca de obicei autoritatile iau legatura cu producatorii internationali si nu vin la discutii cu cei locali", a spus Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, citat de Mediafax. Si distribuitorii dau vina pe Guvern, in contextul in care au avertizat de ani de zile ca se va epuiza stocul de imunoglobulina."Nu se intelege din 2010, 2015 de cand avertizam ca pana cand Romania nu se va alinia tarilor de self-sufficiency, adica, nu se rezolva nimic.Plasma nu se colecteaza si se arunca din incompetenta. Din lenea functionarilor de a face niste lucruri simple. Am vorbit cu foarte multi oameni care stau in fotolii caldute si spun ca e complicat si nu se pot apuca de chestia asta, pentru ca e un proiect pe termen mediu si nu au garantia ca vor mai fi in functii", a spus Florin Hozoc, CEO Besmax Pharma Distribution SRL, intr-o interventie telefonica pentru Digi24.Hozoc a adaugat ca firma lui e singura care aduce imunoglobulina in Romania, insa nu poate asigura cantitatea necesara pentru toti pacientii."Noi in continuare aducem imunoglobulina, doar ca nu putem asigura decat 50% din necesarul pe an. In total, pe 2018 asiguram 87 de kilograme dintr-un consum de 175 kilograme, cat sunt prevazute in bugetul Casei Nationale de Asigurari", a adaugat CEO-ul.El a mai spus ca, "daca ar exista minte la Ministerul Sanatatii, produsele derivate din plasma romaneasca ar ajunge la un pret mai mic decat cel oferit azi de alte state", acuzand "functionarii si politicienii, care nu vor sa isi asume un proiect pe termen mediu pentru ca nu stau mult in functii si deci rezolva doar crize".Amintim ca, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca Romania a cerut activarea mecanismului de protectie civila in cazul crizei de imunoglobulina