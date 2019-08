Dancila a trimis-o de urgenta pe Pintea la Sapoca

Ziare.

com

Deplasarea i-a fost ceruta de premierul Viorica Dancila."In urma informarii in permanenta a premierului, la dispozitia acesteia,interna privind intamplarile din noaptea trecuta si pentru a asigura tot suportul necesar organelor de urmarire penala.Este un caz tragic care impune rigoare in analiza si masuri urgente. Am spus de fiecare data ca siguranta si sanatatea pacientilor sunt menirea intregului sistem medical, iar orice eroare de procedura trebuie corectata prompt pentru a preveni astfel de drame.Suntem alaturi de familiile indurerate si le transmitem toata compasiunea noastra, precum si asigurarea faptului ca", a scris pe Facebook Sorina Pintea Un barbat internat la spitalul de Psihiatrie din Sapoca a atacat, sambata noapte, mai multi pacienti din doua saloane. Patru dintre acestia au murit , iar alti noua au fost raniti, dintre care unii se afla in coma.Directorul Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca, Viorica Mihalascu, a precizat ca agresorul era internat intr-un salon normal de spital, fara supraveghere suplimentara."Foarte, foarte repede, nu au putut sa intervina. La momentul incidentului,pacienti psihici periculosi. Personalul medical nu a apucat sa intervina", sustine directorul spitalului.De dimineata, Sorina Pintea a trimis Corpul de Control pentru a verifica situatia de la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca.Potrivit Ministerului Sanatatii, in tura din noaptea trecuta, in pavilionul in care s-a intamplat tragedia au fost un medic si sapte asistenti, 3 infirmiere si 2 muncitori pentru supraveghere bolnavi psihici periculosi.In schimb, sindicalistii de la Sanitas sustin ca e inadmisibil ca o asistenta, un instructor si o infirmiera sa supravegheze 70 de pacienti