Dancila i-a cerut lui Pintea sa-l dea afara pe seful CNAS. Ministrul Sanatatii spune ca doar premierul poate face asta

"Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu este in subordinea Ministerului Sanatatii, iar sistemul informatic este gestionat doar de catre cei de la CNAS. Dar pentru ca sistemul informatic deserveste partea de sanatate publica, sistemul public de sanatate, cu siguranta ne intereseaza ce s-a intamplat.Am cerut un raport asupra posibilelor probleme care au aparut. Acum 17 zile mi s-a spus ca se va da un reset sistemului, pentru ca exista niste blocaje care trebuie inlaturate. Mi s-a spus ca astazi, pana in pranz, voi primi un raport asupra a ceea ce s-a descoperit in plus", a declarat Sorina Pintea la RFI Romania Ministrul a transmis ca presedintele Casei i-a promis ca de luni sistemul va incepe sa functioneze normal, dar ca acest lucru nu este suficient."Au fost foarte multe discutii pe aceasta tema, a fost facut un audit care a scos in evidenta faptul ca sistemul are nevoie de mentenanta. Astept si un raport asupra masurilor pe care CNAS le va implementa imediat, pentru a putea rezolva aceasta problema", a precizat ministrul.Intrebata daca va propune demiterea sefului CNAS, Pintea a raspuns: "Voi face o propunere doamnei prim-ministru si va rog sa-mi permiteti sa nu dezvalui acum ce propunere ii voi face doamnei prim-ministru".Amintim ca, joi, premierul Viorica Dancila a cerut demiterea purtatorului de cuvant al CNAS, Daniel Osmanovici, dupa declaratia socanta de miercuri: "oamenii mor oricum, si cu, si fara sistem" . In acelasi timp, Dancila a cerut sa fie demis si seful institutiei, Razvan Vulcanescu.Astfel, Dancila i-a cerut lui Pintea sa il demita pe seful CNAS, desi numai ea poate face acest lucru. Amintim ca fostul sef al CNAS, Adriana Cotel, a fost demis in iunie printr-un decret semnat Dancila. Tot Dancila o numise pe Cotel in functie in ianuarie 2019.