Dancila spune ca "nu avem probleme, nici pe termen mediu sau lung" cu imunoglobulina. De fapt, n-a intrat inca nicio doza in tara

Ziare.

com

Situatia reala a fost prezentata luni de ministrul Sanatatii Sorina Pintea."Problema e partial rezolvata, am activat Mecanismul de Protectie Civila pentru o situatie de urgenta, iar ceea ce ne-a fost oferit si am cerut rezolva problema pentru doua luni de zile, maxim 3 luni de zile, pentru copii si pentru adulti.Ne ajuta Austria, Italia si Statele Unite. In prima faza, prima oferta ferma pe care am primit-o este de la austieci, ne vor intra in tara 10.000 de doze, imediat ce vom termina formalitatile. Adica in maxim 2 saptamani. Spun 2 saptamani pentru a avea o marja de siguranta. Dieferenta de pana la 150 de kg ne este oferita de Italia si SUA. Cele 10.000 de doze care vor ajunge in prima faza sunt 50 kg", a spus Pintea.Intrebata ce se intampla daca apar urgente in aceste doua saptamani, Pintea a oftat si a raspuns plecand capul: "Mi-e greu sa va raspund la aceasta intrebare".Ministrul a spus ca imunoglobulinele din SUA nu au nevoie de aprobari speciale, pentru ca ele sunt folosite deja in spatiul european.Cat despre dozele din Austria, despre care unii pacienti au spus ca nu le sunt de folos pentru bolile lor, Pintea a spus ca a avut discutii luni dimineata cu presedintii celor 5 comisii de specialitate si i-au spus ca medicamentul este ceea ce trebuie."Prima transa care va veni din Austria e pentru imunodeficienta secundara, deci e in regula", a spus Pintea.In ce priveste costurile, ea a spus ca nu are cifre la acest moment.Nu stim ce negocieri au purtat autoritatile romane, dar certitudinea este ca austriecii sau celelalte state care ne vor ajuta nu ne vor vinde imunoglobulina la pretul nostru, ci la pretul lor, in medie cu 50% mai mare.