De la "salarii ca in Occident" la "un salariu bun pentru Romania". Pintea: Chiar merita toata lumea spor maxim?

De la "salarii ca in Occident", la "mi se pare un salariu bun pentru Romania"

Povestea sporurilor - de ce nu e problema de meritat sau nemeritat

Logica stramba a guvernantilor

"Este o problema care in ultima vreme a luat o turnura nedorita din punctul meu de vedere. Regulamentul de sporuri, cel nou, este in vigoare de la 1 martie. Acest regulament limiteaza sporurile pana la 85%. In lunile ianuarie si februarie au avut in vigoare regulamentul vechi, care prevedea un spor de pana la 100%. (...) Au fost niste scaderi la personalul care nu a intrat in grila pana in 2022", a admis ministrul Sanatatii, intr-o interventie joi seara la Romania TV."La un spital, in luna februarie, un asistent medical pe specialitate care beneficiaza de un spor mare, 5.378 de lei, in luna martie ia 4.298 de lei. O ingrijitoare la anatomie patologica, in luna februarie, 3.990 lei, repet, ingrijitoare de curatenie, in luna martie 3.700 lei.Aceste diferente se pot echilibra in functie de anvelopa salariala din sanatate pe fiecare luna. In sanatate salariile nu sunt fixe. Ele difera in fiecare luna in functie de numarul de zile lucratoare si atunci incercam sa gasim solutii pe reechilibrarea acestor salarii.Vom vedea exact situatia la 15 aprilie, vom vedea raportarile la Ministerul Finantelor si sunt convinsa ca vom gasi solutii. (..). E normal sa iti doresti venituri mari, dar pana la urma trebuie sa ne facem si o analiza a spitalului in care lucram. Si aici managementul si sindicatul au un rol foarte important. (..)", a mai precizat ministrul Sanatatii, citat de Mediafax.La inceputul lunii februarie, Sorina Pintea anunta cresteri uriase in sanatate, care vor duce salariile aproape de nivelul inregistrat in UE. Doua luni mai tarziu, discursul s-a schimbat.Vorbind despre venitul unui asistent medical principal pe sectia de terapie intensiva a unui spital din Bucuresti, cu un spor care nu e la nivelul maxim, Pintea a spus ca acesta ajunge la 6.120 de lei.. O infirmiera, 3.263 de lei, tot in acest spital. Un medic specialist, tot din acelasi spital din Bucuresti, din subordinea MS, ia in luna februarie, fara garzi, pentru garzi exista un contract separat, 9.300 de lei si in luna martie 15.431 lei. Nu am vazut pe nimeni sa iasa sa spuna 'Da, uite, s-au marit salariile, suntem multumiti'", a spus Pintea.Vineri dimineata, in timp ce angajatii si sindicalistii au reinceput protestele, Sorina Pintea si ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, au acceptat sa poarte discutii cu reprezentantii lor. Dupa declaratiile din ultimele zile ale celor doua, pare ca situatia nu se va rezolva asa cum spera salariatii din Sanatate, asa ca sindicalistii vor merge mai departe cu mitingul din 25 aprilie, cand peste 20.000 de oameni au anuntat ca ies in strada. Totodata, se strang semnaturi pentru declansarea unei greve generale.Situatia prezentata de Sorina Pintea acum este insa in contradictie cu definitia in sine a sporurilor in Romania. Dupa cum ne-a explicat Raul Patrascu, specialist in Sanatate, absolvent de Yale si fost consilier de stat in Guvernul Ciolos, sporurile au fost acordate tocmai pentru a corecta veniturile celor care lucreaza in conditii periculoase."Sporurile au fost acordate initial ca sa poata fi marite salariile medicilor din anumite sectii care aveau conditii mai grele de munca, sa reflecte acest lucru. Si au fost date sub forma de sporuri, si nu incadrate in legea de baza a salarizarii, pentru ca nu aveau buget pentru ele. Si atunci le luau din bugetul general, le puneau in bugetul Ministerului Sanatatii si Ministerul Sanatatii le dadea mai departe la spitale.Acum, prin Legea Salarizarii, ei au marit, dar doar pe hartie, salariile. Odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, la specialitati precum anatomie patologica, medicina legala, urgenta etc, de fapt, le-au scazut salariile. Acum, de la 1 martie, a intrat valoarea pentru 2022 si le vor mai creste putin veniturile, dar nu la valoarea pe care o aveau inainte, pentru ca in regulamentul de sporuri e prevazut pragul de 30% din masa salariala pe ordonator de credite", a rezumat situatia Raul Patrascu.Acesta ne-a explicat ca acum, practic, cei care vor avea cel mai mult de suferit vor fi cei care aveau sporurile cele mai mari, deci lucrau in conditiile cele mai grele, ceea ce poate declansa un nou puseu in ce priveste exodul cadrelor medicale si, totodata, nu-i va incuraja pe cei tineri sa-si aleaga asemenea specialitati."Desi sunt medicii care lucreaza in conditiile cele mai grele, vorbim de HIV SIDA, psihiatrie cu pacienti care sunt violenti, de ATI-isti, care stau in vaporii aia in sala de operatie toata ziua si care sunt supusi sub stres continuu ca au urgente care vin pe banda rulanta.Ati vazut colegul de la ATI care a murit in garda. E foarte stresant pentru inima unui doctor sa faca si garzi din acestea, unde ai adrenalina care iti pompeaza in vene mereu si esti tot timpul stresat ca acum trebuie sa faci, acum sa resuscitezi, acum sa bagi medicamentul ala, si niciodata sa nu gresesti, ca e diferenta dintre viata si moarte. E o presiune extrema asupra corpului uman si pana la urma cedeaza.Si, din punctul asta de vedere, s-au acordat sporurile atunci, ca sa atraga mai multi tineri pentru asta. Acum din nou nu vor mai atrage, e o specialitate foarte solicitanta. Acum Guvernul le cere sa fie solidari, dar nu face aceasta solidarizare in functie de ierarhizare", a mai explicat Patrascu.Medicul chirurg Bogdan Tanase, presedintele Aliantei Medicilor, a amintit ca nu e prima oara cand se acopera prin manevrarea sporurilor gaurile din buget."Aceasta masura s-a luat pentru ca nu sunt fonduri pentru plata garzilor si a sporurilor la nivelul salariului actual. Asta reitereaza o masura care a mai fost, atunci cand ni s-au scazut salariile in timpul guvernarii Boc cu 25%, desi au fost ulterior cresteri apreciabile, sporurile au fost calculate la nivelul salariilor scazute cu 25%. E o logica stramba, dar din pacate astea sunt conditiile", a declarat pentruBogdan Tanase.