Directorul Agentiei de Transplant a fost demis dupa moartea lui Calin Farcas

A murit cu banii de transplat in mana

Ziare.

com

Pintea a numit-o in loc pe Alexandra Anca Muresan si crede ca astfel "drama tanarului care a pierdut ieri (sic! - Calin Farcas a murit luni seara, n.red.) lupta cu viata" nu se va mai repeta."Se impune restructurarea Agentiei Nationale de Transplant, pentru buna functionare si transparentizare a activitatii de transplant in Romania. Numirea de astazi este un prim pas in acest sens. Am incredere ca noul director executiv va reusi sa organizeze un sistem care sa functioneze in conditii optime, in beneficiul pacientilor a caror viata depinde de efectuarea unui transplant.Mai mult, speram ca noua lege a transplantului va putea fi gata in cel mai scurt timp pentru consultare. Mi-am propus sa continui sa fac tot ce imi sta in putinta pentru ca drama tanarului care a pierdut ieri (sic! - Calin Farcas a murit luni seara, n.red.) lupta cu viata sa nu se mai repete", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, potrivit unui comunicat de presa.Calin Farcas a murit luni seara, la Spitalul Marius Nasta, 29 de ani reusise in aprilie, in doar cinci zile, sa mobilizeze mii de oameni care au adunat suma necesara pentru transplantul care i-ar fi salvat viata, insa la noi nu avea unde sa-l faca si nu a fost primit in alte state UE pentru ca Romania nu a facut demersuri sa devina stat cu drepturi depline in reteaua Eurotransplant.In ultimul sau mesaj postat pe Facebook, Calin Farcas spunea ca a obosit sa lupte cu statul pentru dreptul sau la viata.Potrivit Agerpres, Alexandra Anca Muresan este medic primar chirurgie generala din anul 2013. Pana in prezent si-a desfasurat activitatea la Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie "prof. dr. Octavian Fodor" din Cluj-Napoca. Agentia mai noteaza ca Muresan "este un bun cunoscator al proceselor de control al calitatii si normelor legislative din domeniul sanitar.Deac conducea Agentia de Transplant din 2013. El fusese numit de ministrul Sanatatii de Atunci, Eugen Nicolaescu, tot ca sa "imbunatateasca activitatea" institutiei, astfel incat "sa-si recapete prestigiul recunoscut in lumea medicala".In cei 5 ani in care a condus-o, insa, transplantul in Romania a fost la cote minime. Radu Deac surprinse-se, in luna aprilie a acestui an cand in Romania s-a facut primul transplant de plamani, cand a spus ca aflase de premiera nationala cu putin timp inainte sa aiba loc. In plus, Deac nu a stiut sa raspunda intrebarilor jurnalistilor legate de posibilitatea pacientilor transplantati pulmonar de a se recupera in Romania.