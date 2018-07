E din nou criza de sange. Sorina Pintea: Oamenii sa vina sa doneze! Mai mult nu avem acum ce sa facem

Ziare.

com

In aceste conditii, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut marti dimineata o vizita la Centrul de Transfuzii din Capitala, de unde a facut apel la populatie sa vina sa doneze."In acest moment ne confruntam cu o criza de sange. In primul rand, oamenii sa vina sa doneze, in al doilea rand, cei din Centrul de Transfuzii vor porni cabinetele mobile de recoltare. Mai mult de atat nu avem acum ce sa facem", le-a declarat jurnalistilor Sorin Pintea.Aceasta a spus ca se are in vedere modificarea legislatiei pentru infiintarea unor centre regionale de recoltare, insa acesta este un proces de durata si nu ofera pentru actuala criza o solutie."Cererea zilnica a unitatilor sanitare din Bucuresti este de 1000-1500 componentei/zi, iar centrul de donare poate asigura in aceasta perioada maxim 300 -500 compunente/zi. De exemplu ieri au fost numai 120 de persoane care au intrat in centru cu intentia de a dona, in conditiile in care ar trebui sa existe cel putin 300 de donatori zilnic pentru a face fata cererii unitatilor sanitare. Fac apel la populatie sa vina la centrele de donare si sa doneze benevol, o punga de sange poate face diferenta in lupta medicilor pentru viata. Vom reorganiza reteaua de transfuzii si intreg domeniul", a mai spus Pintea.Propunerea de modificare legislativa va fi pusa in dezbatere publica saptamana viitoare. Insa de aici si pana la o eventuala intrare in vigoare e cale lunga.Romania sta foarte prost la capitolul donarii de sange. La noi, nici 2% dintre adulti nu sunt donatori. Ca o comparatie, in Austria 66% dintre adulti fac acest gest.In Bucuresti, in 2017, au donat sange doar 50.000 de oameni, adica o medie de 137 de oameni/zi. Medicii spun ca ar avea nevoie cel putin de o cantitate dubla de sange.In prezent, donatorii romani primesc tichete de masa de 67 de lei, o zi libera de la locul de munca sau de la scoala/facultate si abonament de o luna cu reducere de 50% pentru transportul in comun, iar cei care sunt donatori regulati primesc si alte beneficii, cum ar fi acces gratuit la anumite evenimente.In campania de incurajare a romanilor sa doneze sange au intrat chiar si organizatorii de evenimente, astfel ca cei care doneaza pot merge gratis la Untold