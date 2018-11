Explicatiile ministrului Sanatatii dupa ce ONG-urile s-au plans ca nu mai sunt medicamente pentru bolnavii de SIDA

Ziare.

Asta, dupa ce mai multe ONG-uri din Romania si Europa au trimis premierului Dancila o scrisoare deschisa prin care a trag atentia asupra lipsei de medicatie pentru persoanele cu HIV/SIDA "Da, exista punctual centre care nu pot asigura tratamentul, iar Ministerul Sanatatii a repartizat la acestea medicamente din alte centre. Pe de alta parte, exista si o problema de prost management", a afirmat Pintea intr-o interventie telefonica pentru Antena3.In contextul in care ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri seara, ca a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an , iar pentru Ministerul Sanatatii au fost asigurate fonduri suplimentare, Pintea a precizat ca bolnavii de HIV vor avea tratamentul asigurat."Da, cu siguranta (vor avea tratament asigurat - n.red.) . Avand in vedere ca saptamana asta s-au si semnat acordurile cadru pentru medicamentele necesare programului", a fost raspunsul Sorinei Pintea.In ce priveste faptul ca Romania nu mai are de zece ani o Strategie Nationala HIV si o Strategie Nationala privind Sanatatea si Drepturile Sexuale si Reproductive, ministrul Sanatatii a spus ca aceasta strategie se afla in dezbatere la minister."Strategia este in dezbatere la Ministerul Sanatatii. Din punctul meu de vedere, lucrurile s-au incheiat. Exista probleme diverse care nu se pot rezolva in cadrul Ministerului Sanatatii. Eu am propus sa negociem ultimele detalii de strategie, iar celelalte lucruri sa fie discutate punctual", a mai spus Pintea.Intrebata de ce Romania nu a mai avut o astfel de strategie de mai bine de 10 ani, Sorina Pintea a raspuns: "Motivele pentru care stam in loc nu sunt, din punctul meu de vedere, normale".De asemenea, ministrul a mai spus ca maine va prezenta aceasta strategie: "Am dat termen ziua de maine. Imi asum, in calitate de ministru, sa public strategia, astfel incat sa putem sa incepem sa lucram".Mai multe organizatii neguvernamentale din Romania si Europa au trimis premierului Viorica Dancila o scrisoare deschisa prin care atrag atentia asupra lipsei de medicatie pentru persoanele cu HIV/SIDA."La mai putin de doua luni distanta de preluarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, stocurile de medicamente utilizate in tratarea persoanelor care traiesc cu HIV sunt extrem de scazute si risca sa nu asigure necesarul de tratament pentru cei peste 20.000 de pacienti", se arata intr-un comunicat de presa al organizatiilor.Totodata, acestea reclama lipsa unui mecanism intersectorial si interministerial de coordonare in acest domeniu si solicita reinstituirea Comisiei Nationale HIV/SIDA, respectiv adoptarea in regim de urgenta a Planului National care sa permita finantarea activitatilor de prevenire si combatere a HIV/SIDA.In plus, acestea atrag atentia ca Romania nu mai are de zece ani o Strategie Nationala HIV si o Strategie Nationala privind Sanatatea si Drepturile Sexuale si Reproductive.A.D.