In momentul acesta in Romania sunt inca 31 de Calini. Sorina Pintea: Pasi s-au facut, din pacate pentru unii prea tarziu

"Sunt 31 de pacienti aflati pe lista de asteptare, la Agentia Nationala de Transplant si la Sf. Maria, pentru ca una din conditiile protocolului de transplant este ca acesti pacienti sa fie inscrisi pe ambele liste", a spus marti ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.Despre motivele pentru care s-a ajuns aici, Pintea da raspunsuri destul de generale."Vizavi de Eurotransplant au fost mai multe discutii. In prezent, Romania are un acord perfect valabil privind transplantul. Acest acord a fost incheiat in 2017, din pacate,, astfel incat sa poata sa adere la aceasta organizatie in calitate de membru plin. Adica trebuia Romania sa intre in acest circuit, sa dea niste organe tarilor din Eurotransplant. Am inceput sa facem asta in urma cu 2 luni, cand 2 plamani au plecat spre Eurotransplant prelevati fiind de specialistii din aceste tari.Din punct de vedere financiar, Guvernul nu are o problema cu acea cotizatie, ca s-a discutat si de aceasta cotizatie de un milion de euro, dar ca sa poti accesa o asemenea organizatie trebuie sa ai niste acorduri de cooperare. Noi am trimis scrisori catre toate tarile din Eurotransplant, singurii care ne-au raspuns au fost cei din Ungaria cu care am inceput discutiile.Mai sunt si alte organizatii, luna trecuta la Geneva am avut o intalnire cu reprezentantii Swiss Transplant pentru ca, pana la urma, va trebui sa alegem o organizatie care reprezinta cel mai bine interesele pacientilor din Romania.. Ceea ce pot sa va spun e ca nicio clinica din aceste tari Eurotranspalnt nu a acceptat acest caz", le-a spus Sorina Pintea jurnalistilor.Amintim ca, luni seara, s-a stins din viata Calin Farcas (29 de ani), un tanar din Brasov care a asteptat doi ani un transplant de plaman.Calin reusise in aprilie, in doar cinci zile de cand a fost deschisa o pagina de donatii pentru el, sa mobilizeze mii de oameni care au adunat suma necesara pentru interventia de care avea nevoie, insa nici asa acesta nu a putut fi operat.In Romania nu este posibila o astfel de interventie si nu s-a putut nici intr-o tara din Uniunea Europeana, pentru ca nu avem drepturi depline in reteaua Eurotransplant.